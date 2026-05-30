한대희, “도심 속 ‘고립섬’ 군포복합물류터미널, 시민 품으로 돌려드릴 것”

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 한대희 더불어민주당 후보가 군포복합물류터미널 이전과 부지 활용 계획을 핵심 공약으로 내놨다. 도심 속 물류 섬이 된 터미널이 생활권 단절과 소음, 미세먼지, 교통정체를 낳고 연 850억 원 손실을 만든다고 설명했다. 정부·경기도·군포시가 함께 종합계획을 세우고, 부지는 첨단 복합업무지구로 바꾸겠다고 밝혔다. 군포복합물류터미널 이전·부지 활용 공약 발표

도심 고립·소음·미세먼지·교통정체 문제 지적

첨단 복합업무지구 전환 및 노동자 지원 약속

이미지 확대 한대희 민주당 군포시장 후보가 29일 복합물류터미널 이전 공약을 발표하고 있다. 한대희 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 한대희 민주당 군포시장 후보가 29일 복합물류터미널 이전 공약을 발표하고 있다. 한대희 캠프 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한대희 더불어민주당 후보가 29일 군포복합물류터미널을 찾은 자리에서 시의 미래 지도를 바꿀 핵심 공약인 ‘군포복합물류터미널 이전 및 부지 활용 계획’을 발표했다.한 후보는 “지난 1990년대 국가적 물류난 해소를 위해 조성된 군포복합물류터미널은 30년이 지난 지금 주변에 대규모 주거단지가 들어서며 도심 속 고립된 ‘물류 섬’이 됐다”며 “이로 인한 생활권 단절, 미세먼지와 소음, 교통정체 등의 고통을 시민들이 고스란히 떠안고 있으며, 연간 사회적·경제적 손실 비용만 850억 원에 달한다”고 이전의 시급성을 강조했다.현재 터미널은 계약 만료 시 시설이 국가로 귀속되는 BOT(수익형 민자사업) 방식으로 운영 중이며, 전체 부지(70만 2000㎡) 중 1구역이 당장 2년 뒤인 2028년에 계약이 만료되고 나머지 2구역은 2042년에 종료된다.그는 “만약 2028년 만료되는 1구역 부지에 대규모 민간투자를 허용해 위탁운영 기간을 연장해 준다면 1·2구역 계약 종료 시점 불일치로 터미널 전체 이전이 불가능해진다”며 “1구역의 추가 연장을 단호히 막아내고, 위탁운영 기간이 2구역 만료 시점인 2042년을 넘어서지 않도록 하겠다”고 밝혔다.한 후보는 정부·경기도·군포시가 공동 참여하는 ‘광역 물류 재배치 및 부지 활용 종합계획’을 즉각 수립하겠다고 밝혔다.이어 정부를 통해 물류 기능을 분산할 대체 부지를 선제적으로 확보하는 동시에 국가로 귀속되는 부지를 대기업, R＆D 센터, IT 및 바이오 산업이 숨 쉬는 ‘첨단 복합업무지구’로 전환하겠다고 덧붙였다.한편 공약 발표 후 택배 현장 근로자들과 간담회에서 한 후보는 “국토부와의 복합화물터미널 이전 문제와는 별개로, 현장 택배 노동자들의 안전과 편의 및 복지는 시가 더 적극적으로 챙기겠다”고 약속했다.