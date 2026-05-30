지방선거 둘째날 오후 3시 사전투표율 19.77%…882만명 투표 완료

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세줄 요약 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 3시 투표율이 19.77%로 나타났다. 전체 유권자 4464만9908명 가운데 882만9461명이 투표를 마쳤고, 2022년 지방선거 같은 시각보다 2.39%포인트 높았다. 사전투표 둘째 날 오후 3시 투표율 19.77%

전체 유권자 4464만9908명 중 882만9461명 참여

전남 34.34% 최고, 대구 15.61% 최저

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 경남 창원시 성산구 경남연구원에 마련된 사전투표소에서 한 유권자가 투표하고 있다. 2026.5.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 경남 창원시 성산구 경남연구원에 마련된 사전투표소에서 한 유권자가 투표하고 있다. 2026.5.30 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 3시 투표율이 19.77%로 집계됐다.중앙선거관리위원회는 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 882만 9461명이 투표를 마쳤다고 밝혔다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(17.38%)과 비교하면 2.39% 포인트 높다.사전투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 34.34%다. 이어 전북 30.49%, 강원 23.44%, 광주 23.44%, 세종 22.68% 순이다.사전투표율이 가장 낮은 지역은 15.61%를 기록한 대구다.이외에 서울 19.62%, 부산 17.91%, 인천 18.01%, 대전 18.77%, 울산 18.61%, 경기 17.39%, 충북 20.15%, 충남 19.20%, 경남 20.85%, 경북 19.35%, 제주 19.67%로 집계됐다.29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다. 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.사전투표가 진행되는 투표소는 전국 3571개로, 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.