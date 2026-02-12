경북 영덕 원전 유치 여론조사 결과 86% 찬성…“의회에 동의안 제출 예정”

이미지 확대
원자력발전소 유치 여론조사 결과 경북 영덕군민 대다수가 찬성하는 것으로 나타났다.
영덕군은 여론조사 전문업체 리얼미터와 리서치웰에 의뢰해 군민 여론을 조사한 결과 86.18%가 원전 유치 찬성으로 응답했다고 12일 밝혔다. 조사는 당초 지난 9일 시작해 13일까지 진행할 예정이었으나, 목표한 표본 수인 1400명이 조기에 채워져 이틀 만에 마무리됐다.
리얼미터가 700명을 조사한 결과 응답자 85.5%가, 리서치웰이 704명을 조사한 결과 응답자의 86.9%가 각각 찬성했다.
원전 유치 찬성 이유로는 ‘인구 유입 및 지역경제 활성화’가 양 기관에서 각각 56.6%와 58.5%로 가장 높았다. 이어 ‘청년층 등 지역 일자리 창출’, ‘특별지원금·지방재정 확충 등 재정적 이익’, ‘인공지능(AI)·반도체 등 국가 에너지정책 차원’ 순이었다.
유치 반대 이유로는 ‘환경과 건강상의 우려’가 두 기관 여론조사에서 각각 43.5%와 42.7%로 나타났고 ‘원자력발전소의 안전성’, ‘정부 정책의 신뢰성 부족’, ‘지역 내 주민 갈등’이 뒤를 이었다.
조사는 영덕에 사는 만 18세 이상 남녀 주민을 대상으로 유선 100% 무작위 생성 표집 틀을 활용한 임의 전화걸기(RDD) 자동응답 조사 방식으로 진행됐다.
응답률은 리얼미터 27.1%, 리서치웰 25.6%였다. 표본오차는 양사 모두 95% 신뢰수준에 ±3.7% 포인트다. 영덕군은 이번 여론조사 결과를 바탕으로 군의회에 신규 원전 유치에 관한 동의안을 제출한다.
군 관계자는 “의회 동의를 얻으면 한국수력원자력에 원전 유치를 신청할 계획“이라고 했다.
