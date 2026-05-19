“기름값 오르니 버스가 대세”… 하루 평균 17만명 기록

유류세 인상·공공기관 2부제 등 영향 대중교통 선호 증가

수요 집중 노선 파악 효율적 관리 및 대중교통 서비스 질 향상

이미지 확대 고유가 부담에 제주에서 대중교통 이용객이 증가세를 보이며 하루 평균 이용객이 17만명에 육박하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 고유가 부담에 제주에서 대중교통 이용객이 증가세를 보이며 하루 평균 이용객이 17만명에 육박하고 있다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주에서 고유가와 공공기관 차량 2부제, 공영주차장 5부제 시행이 겹치며 버스 이용이 빠르게 늘었다. 4월 버스 총수송 인원은 503만명으로 지난해보다 5.0% 증가했고, 하루 평균 이용객도 17만명으로 늘었다. K-패스 가입자도 꾸준히 증가했다. 고유가·차량 2부제에 제주 버스 수요 증가

4월 총수송 503만명, 하루 평균 17만명 기록

관광객 이동도 렌터카서 대중교통 일부 전환

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고유가 여파로 제주에서 대중교통 이용객이 뚜렷한 증가세를 보이고 있다.유류세 인상과 공공기관 차량 2부제 시행 등으로 자가용 운행 부담이 커지면서 버스를 찾는 도민들이 늘어난 것으로 분석된다.제주도는 지난 4월 도내 버스 총수송 인원이 503만명을 기록해 지난해 같은 달보다 5.0% 증가했다고 19일 밝혔다. 하루 평균 이용객도 17만명으로 전월(16만 6000명) 대비 2.4% 늘었다.도는 최근 이어지는 고유가 흐름과 함께 공공기관 차량 2부제와 공영주차장 5부제가 본격 시행되면서 상대적으로 비용 부담이 적은 대중교통 이용이 증가한 것으로 보고 있다. 유류비와 주차비 부담이 커지자 도민들의 이동 수단이 자가용에서 버스로 옮겨가고 있다는 설명이다.특히 항공권 가격 상승과 유류비 부담까지 겹치면서 제주 관광시장 전반에도 변화 조짐이 나타나고 있다. 관광객 이동 역시 렌터카 중심에서 대중교통 이용으로 일부 전환되는 분위기다.도는 노선별 수송 실적을 지속적으로 분석해 혼잡 노선과 시간대를 파악하고, 이를 토대로 맞춤형 대중교통 서비스 개선에 나설 계획이다.앞서 도는 지난달부터 공공기관 차량 2부제와 공영주차장 5부제 시행으로 대중교통 수요가 늘어남에 따라 출근·등교 시간대 수요맞춤형 버스 운행을 확대 운영하고 있다.대중교통비 일부를 환급해주는 ‘K-패스’ 제도도 빠르게 자리 잡고 있다. 도에 따르면 지난해 5월부터 시행 중인 K-패스 사업 가입자는 올해 들어 월평균 1800여명씩 증가하고 있다. 4월 말 기준 도내 가입자는 2만 5627명으로 집계됐다.K-패스는 월 15회 이상 대중교통을 이용할 경우 이용금액의 20~53.3%를 환급해주는 제도다. 일정 금액 이상 사용하면 무제한 탑승 혜택을 받을 수 있는 정액제도 함께 운영된다.특히 도는 고유가 부담 완화를 위해 지난달부터 9월까지 정액제 기준 금액을 기존보다 50% 낮추는 한시 조치를 시행하고 있다.김삼용 도 교통항공국장은 “유류비 부담 속 대중교통 이용량 증가는 버스가 도민들의 실질적인 경제 부담을 덜어주는 핵심 교통수단임을 보여준다”며 “철저한 수송 분석을 통해 노선을 효율적으로 관리하고 대중교통 서비스 질도 지속적으로 높여가겠다”고 말했다.