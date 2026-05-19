당구 인플루언서 ‘해커’, 지난 시즌 PBA 랭킹 1위 산체스 잡고 64강 진출

세줄 요약 와일드카드로 출전한 당구 인플루언서 해커가 2026~27 PBA-LPBA 챔피언십 128강전에서 지난 시즌 랭킹 1위 다니엘 산체스를 3-0으로 완파했다. 정확한 앞뒤돌리기와 옆돌리기로 흐름을 장악하며 64강에 올랐고, 과거 쿠드롱을 꺾었던 돌풍도 다시 떠올리게 했다. 와일드카드 해커, 산체스 3-0 완파

정확한 앞뒤돌리기·옆돌리기로 주도권 장악

과거 돌풍 재현하며 64강 진출

이미지 확대 당구 유튜버 ‘해커’가 지난 18일 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~27 우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십 남자부 128강전 다니엘 산체스와의 경기에서 타구할 준비를 하고 있다. PBA 제공 닫기 이미지 확대 보기 당구 유튜버 ‘해커’가 지난 18일 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~27 우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십 남자부 128강전 다니엘 산체스와의 경기에서 타구할 준비를 하고 있다. PBA 제공

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당구 인플루언서로 와일드카드로 초청받은 해커가 지난 시즌 PBA 랭킹 1위였던 다니엘 산체스(웰컴저축은행)를 잡는 이변을 연출했다.당구 유튜버 해커는 지난 18일 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~27 우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십 남자부 128강전에서 산체스를 세트 점수 3-0으로 완파하고 64강에 진출했다.인터넷 방송을 운영하며 당구 인플루언서로 활동하는 해커는 국제식 대대에서 40점대를 치는 아마추어 고수로 2021~22 시즌에도 와일드카드로 초청받아 프레드릭 쿠드롱(벨기에)을 비롯해 필리포스 카시도코스타스 등 당구 강자를 모두 누르고 4강에 진출하는 파란을 일으켜 주목받았다.오랜만에 다시 PBA 무대에 모습을 드러낸 해커는 산체스와의 경기에서도 특유의 정확도 높은 앞·뒤돌리기, 옆돌리기를 선보이며 산체스를 당황하게 만들었다.해커는 1세트에서 3이닝 1점에 그친 산체스의 부진을 틈타 순식간에 10점 고지에 오른 뒤 10이닝 만에 15-10으로 기선을 잡았다. 상승세를 탄 해커는 2세트에서도 15-6으로 승리하며 2세트를 가져갔다.해커는 3세트 초반부터 정밀한 타격으로 빠르게 달아나며 한때 7점 차까지 격차를 벌렸다. 산체스가 뒤늦게 추격전을 펴 13-13 동점(10이닝)까지 따라붙었지만 해커가 11이닝에서 남은 2점을 채우며 승패를 갈랐다.해커는 경기 뒤 “오랜만의 공식 경기라 설렜다”면서 “어린 시절부터 존경해 온 산체스 선수와 경기해서 너무 영광이었다. 연습했던 기량만 잘 나왔으면 하는 바람이었는데 산체스 선수의 경기가 잘 풀리지 않아 이길 수 있었다”고 말했다.가면을 쓰고 경기하는 것에 대해 그는 “5년 전에도 받은 질문이다. 사실 제가 당구를 더욱 잘 칠수 있는 컨디션은 가면을 벗었을 때”라면서 “PBA투어 출전은 ‘당구 인플루언서 해커’로 불러주셨기 때문에 가면을 쓰는거다. 시간이 지나서 가면을 벗고 제 본명으로 PBA에 도전하는 날이 오지 않을까 싶다”고 밝혔다.한편 다비드 사파타(스페인), 김준태(하림), 강민구(우리금융캐피탈), 최성원 강동궁 응오딘나이(이상 휴온스) 부라크 하샤시(튀르키예) 등이 64강에 선착했다.