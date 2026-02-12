충남 당진 양돈농가서 ASF…‘긴급 차단방역’

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

충남도는 당진시 순성면 한 양돈농가에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생해 긴급 방역에 나섰다고 12일 밝혔다.충남에서 ASF 발생은 지난해 11월 도내 첫 발생 이후 지난 3일 보령시에 이어 세 번째다.도에 따르면 5000마리 돼지를 사육 중인 이 농가에서는 지난 이틀간 평소(15마리)보다 많은 68마리가 폐사해 농장주가 폐사축 검사를 의뢰했다.동물위생시험소가 폐사축 등에 대해 검사 결과 11마리가 양성으로 확진됐다.방역 당국은 발생 농장 10㎞ 이내 99개 양돈농장을 대상으로 정밀 검사를 실시해 감염 의심축을 확인할 예정이다.도와 당진시는 12일 발생 농가에 대한 살처분과 매몰을 마칠 계획이다.발생 농장과 역학 관계가 있는 농장, 사료 공장, 도축장 등은 108개소다.방역 당국은 긴급 방역 조치 진행과 함께 역학 농장에 대해 19일간 이동 제한 및 정밀 검사를 할 계획이다.농림축산식품부는 당진과 인접 시군(서산·예산)에 12일 오전 1시부터 13일 오전 1시까지 24시간 일시 이동 중지를 발령했다.이승한 도 농축산국장은 “각 양돈농장에서는 위험 지역 돼지 반·출입 금지, 농장 출입 통제 및 소독, 축사 출입 시 전용 장화 갈아신기 등 농장 보호를 위한 방역 수칙을 철저히 준수해 줄 것”을 강조했다.ASF는 돼지와 멧돼지만 감염되는 바이러스성 출혈성 질병으로 감염 돼지의 침과 호흡기 분비물, 대소변 등을 통해 직접 전파되며, 오염된 차량이나 사료 등의 매개물을 통해서도 전파된다.국내 돼지농장 ASF는 지난 2019년 9월 경기도 파주에서 처음 발생한 이후 이번까지 총 66건이 발생한 것으로 집계됐다.ASF는 올해에만 충남을 포함해 경기, 강원, 전남, 전북, 경남 등 전국에서 총 11건이 발생했다.도내 돼지 사육 두수는 1068호 242만 마리로, 전국 5608호 1089만 마리의 22.2%를 차지하며 1위를 기록 중이다.당진에서는 120개 농가에서 31만 5000마리의 돼지가 사육되고 있다.