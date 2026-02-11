경기아트센터-강남여성병원, 지역사회 건강·문화복지 협약 체결

이미지 확대 경기아트센터(사장 김상회, 왼쪽)와 강남여성병원(병원장 성영모)은 11일 경기아트센터에서 문화예술과 의료의 연계를 통한 지역사회 공공가치 확산을 목표로 업무협약을 체결했다. (경기아트센터 제공) 닫기 이미지 확대 보기 경기아트센터(사장 김상회, 왼쪽)와 강남여성병원(병원장 성영모)은 11일 경기아트센터에서 문화예술과 의료의 연계를 통한 지역사회 공공가치 확산을 목표로 업무협약을 체결했다. (경기아트센터 제공)

경기아트센터와 강남여성병원은 11일 경기아트센터에서 문화예술과 의료의 연계를 통한 지역사회 공공가치 확산을 목표로 업무협약을 체결하고, 문화예술을 매개로 한 건강 증진과 사회공헌 협력 방안에 대해 뜻을 모았다.이번 협약은 예술의 치유적 가치와 의료 전문성을 결합해 지역사회 구성원의 삶의 질 향상과 문화복지 확대에 기여하기 위해 마련됐다.협약에 따라 양 기관은 ▲지역사회 건강 증진과 문화복지 발전을 위한 상호 연계 활동 ▲공연·문화 콘텐츠와 의료 프로그램을 연계한 사회공헌 사업 ▲양 기관 보유 자원의 공동 활용을 통한 협력 사업 추진 등을 중심으로 협력한다.협약식 후 경기아트센터 직원과 단원을 대상으로 한 건강 강의 ‘리버스 에이징(Reverse Aging)’이 진행됐다. 강의에서는 무대 위 신체 사용이 잦은 공연예술인의 특성을 고려해 노화 관리와 컨디션 회복, 일상 속 건강 관리 방법 등에 대한 전문적인 의료 정보를 공유했다.김상회 경기아트센터 사장은 “이번 협약은 문화예술이 공연장을 넘어 지역사회 건강과 복지로 확장되는 의미 있는 계기”라며 “의료기관과의 협력을 통해 도민이 체감할 수 있는 공공문화 서비스 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.성영모 강남여성병원 병원장은 “예술과 의료는 모두 사람의 삶을 돌본다는 점에서 닮아 있다”며 “이번 협약을 통해 여성과 가족, 지역사회를 위한 건강하고 따뜻한 사회공헌 활동을 함께 만들어가길 기대한다”고 전했다.