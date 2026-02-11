사이버한국외대, 베트남 중부 ‘동계 해외문화탐방’ 성료

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
베트남 동계 해외문화탐방에 참여한 사이버한국외대 베트남·인도네시아학부 재학생들과 학부장 등이 기념촬영을 하고 있다. 사이버한국외대 제공
사이버한국외국어대학교가 최근 베트남·인도네시아학부 재학생을 대상으로 한 동계 해외문화탐방 프로그램을 성공적으로 마무리했다고 11일 밝혔다.
이번 탐방은 ‘다양한 문화가 공존하는 베트남 중부 지역의 역사와 문화 이해’를 주제로, 재학생 등 총 18명이 참여해 지난 1월 23일부터 5일간 진행됐다. 탐방단은 다낭, 호이안, 후에 등 베트남 중부 주요 도시를 차례로 방문하며 베트남 전통문화는 물론 참파 문명 등 지역에 형성된 다양한 문화적 흐름을 직접 체험했다고 설명했다.
사이버한국외대 관계자는 “해외문화탐방 프로그램을 통해 학생들이 전공 지역에 대한 이해를 높이고 글로벌 감각을 키울 수 있도록 지속적으로 지원할 계획”이라고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 동계 해외문화탐방 프로그램의 주제는?