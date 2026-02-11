사이버한국외대, 베트남 중부 ‘동계 해외문화탐방’ 성료

이미지 확대 베트남 동계 해외문화탐방에 참여한 사이버한국외대 베트남·인도네시아학부 재학생들과 학부장 등이 기념촬영을 하고 있다. 사이버한국외대 제공 닫기 이미지 확대 보기 베트남 동계 해외문화탐방에 참여한 사이버한국외대 베트남·인도네시아학부 재학생들과 학부장 등이 기념촬영을 하고 있다. 사이버한국외대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사이버한국외국어대학교가 최근 베트남·인도네시아학부 재학생을 대상으로 한 동계 해외문화탐방 프로그램을 성공적으로 마무리했다고 11일 밝혔다.이번 탐방은 ‘다양한 문화가 공존하는 베트남 중부 지역의 역사와 문화 이해’를 주제로, 재학생 등 총 18명이 참여해 지난 1월 23일부터 5일간 진행됐다. 탐방단은 다낭, 호이안, 후에 등 베트남 중부 주요 도시를 차례로 방문하며 베트남 전통문화는 물론 참파 문명 등 지역에 형성된 다양한 문화적 흐름을 직접 체험했다고 설명했다.사이버한국외대 관계자는 “해외문화탐방 프로그램을 통해 학생들이 전공 지역에 대한 이해를 높이고 글로벌 감각을 키울 수 있도록 지속적으로 지원할 계획”이라고 밝혔다.