호주 경찰에서도 알아본 ‘강동구 어린이 교통안전’

서(西)호주경찰청, 어린이 교통안전 벤치마킹 방문
호주의 서(西)호주경찰청 방문단이 강동구 성내초등학교 인근 어린이보호구역을 직접 돌아보고 있다. 강동구 제공
서울 강동구는 지난 6일 서(西)호주경찰청에서 강동구 어린이 교통안전 및 스쿨존 횡단보도 운영 우수사례를 벤치마킹하기 위해 구를 방문했다고 9일 밝혔다.
서호주경찰청 폴 베산트 운영지원과장이 서울시 자치구의 선진적인 어린이 교통안전 정책을 연구·시찰하고자 추진한 이번 방문은 강동구 우호도시인 호주 윌로비시(市)의 협조 요청으로 성사됐다.
구를 찾은 방문단은 강동구의 어린이 교통안전 정책 전반에 대한 설명과 보행자 안전 정책, 스쿨존 운영 현황에 대한 질의응답을 진행한 뒤 성내초등학교 인근 어린이 보호구역으로 이동해 현장 시찰을 실시했다.
이들은 현장에서 ▲활주로형 횡단보도 ▲유기발광다이오드(LED) 표지판 ▲속도경보시스템(DFS) ▲교차로 알리미 ▲시간제 통행 제한 ▲보행친화도로 ▲바닥신호등 ▲옐로카펫 ▲음성안내보조장치 ▲차량 속도표시 장치 등 강동구가 추진 중인 다양한 보행자 안전 인프라를 직접 확인했다.
이수희 구청장은 “이번 방문을 계기로 해외 공공기관과의 교통안전 정책 교류를 확대하고, 어린이와 보행자가 더욱 안전한 도시 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.
