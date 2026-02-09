경북지사 출마하는 이강덕 포항시장, 3선 임기 마무리…“흔들림 없는 시정 당부”

민선 6·7·8기 첫 3선 포항시장

6월 지선서 경북지사 출마 예정

“흔들림 없는 시정 이어가 달라”

이강덕 경북 포항시장이 9일 시청 문화동 대잠홀에서 열린 퇴임식에서 퇴임사를 하고 있다. 포항시 제공

경북 포항의 첫 3선 연임 시장인 이강덕 포항시장이 6월 지방선거를 앞두고 12년 간의 시정을 마무리했다.포항시는 9일 시청 문화동 대잠홀에서 민선 6·7·8기 시정을 이끌어 온 이 시장의 퇴임식을 개최했다고 밝혔다. 이날 이 시장은 덕수동 충혼탑 참배를 시작으로 사무인계인수서 서명, 전 부서 방문 인사, 퇴임식 등을 진행했다.퇴임식에는 직원 600여명과 각계 인사 등이 참석했다. 시는 퇴임 기념 영상 상영과 재직기념패·공로패 전달을 통해 12년간의 노고와 헌신에 대한 감사와 예우의 뜻을 전했다.이 시장은 퇴임사를 통해 “세 차례나 고향에서 시장으로 일할 수 있는 기회를 준 시민들께 깊이 감사드린다”며 “지난 12년간 포항이 겪은 역동적인 변화의 순간들은 모두 시민들과 직원들이 함께 만들어 낸 성과”라고 공을 돌렸다.또한 그는 “공무원 한 사람 한 사람이 품는 꿈과 시청 공무원 집단의 비전의 크기만큼 도시가 성장한다”며 “어려운 상황일수록 먼저 책임지는 자세로 시민이 부여한 소중한 권한을 시민 행복과 도시 발전을 위해 사용해 달라”고 했다.이 시장은 오는 6월 지방선거에서 경북지사 후보로 출마하기 위해 이날 퇴임했다. 그는 “임기를 끝까지 채우지 못하고 떠나 송구하다”며 “시민을 위해 흔들림 없이 시정을 이어가 달라”고 당부했다.