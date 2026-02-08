[속보] 행안부 장관, 경주 산불에 “가용자원 신속 투입, 총력 대응” 긴급 지시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 행안부 장관, 경주 산불에 “가용자원 신속 투입, 총력 대응” 긴급 지시

강주리 기자
강주리 기자
입력 2026-02-08 14:04
수정 2026-02-08 14:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

소방청, 5개 시도에 국가소방동원령 발령

이미지 확대
소방당국, 경주 산불 진화 안간힘
소방당국, 경주 산불 진화 안간힘 8일 경북 경주시 문무대왕면 입천리에서 발생한 산불 현장에서 소방 당국이 진화에 나서고 있다. 경북소방안전본부 제공


이미지 확대
강풍 타고 번지는 ‘경주 산불’
강풍 타고 번지는 ‘경주 산불’ 8일 오전 경북 경주시 문무대왕면 안동리 야산에서 산불 진화에 투입된 헬기가 진화작업을 벌이고 있다. 뉴스1


윤호중 행정안전부 장관은 8일 경북 경주시 문무대왕면에서 7일 오후 9시 40분쯤 발생한 산불이 강풍 등으로 확산하자 “산림청, 소방청, 경찰청, 경상북도, 경주시 등에서는 가용할 수 있는 모든 장비와 인력을 신속히 최대한 투입해 더 이상 대형 산불로 확산하지 않도록 총력을 기울이라”고 긴급 지시했다.

윤 장관은 특히 “산불 확산으로 피해가 우려되는 지역의 주민을 신속하게 추가 대피시키고 선제적으로 방화선을 구축하는 등 인명 피해가 발생하지 않도록 최우선 조치하라”고 강조했다.

소방청은 문무대왕면 화재 관련 이날 오전 11시 33분 인근 대구, 대전, 울산, 강원, 충남 등 5개 시도에 국가소방동원령을 내리고 119특수대응단을 포함해 상황대책반 가동에 이어 현장 상황관리관을 급파했다.

세종 강주리 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
윤호중 장관이 경주 산불 관련 최우선으로 강조한 조치는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로