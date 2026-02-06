부산시, 해군과 해양·국방 인공지능 전환 협력…해외 진출, 청년 창업 기대

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

부산시는 6일 부산시청에서 해군과 ‘해양 및 국방 분야 인공지능 발전을 위한 업무협약’을 체결했다고 6일 밝혔다.이번 협약은 국방 인공지능 전환(AX) 거점을 조성하고 민·관·군 협력으로 해양·국방 생태계를 선도하기 위해 마련됐다. 인공지능 기반 해군·해병대 국방 수요를 발굴하고, 민관군 공동 연구개발과 인재 교류·양성을 통한 신산업 시장 창출, 첨단 국방력 강화 기반을 마련할 것으로 양측은 기대한다.협약에 따라 양측은 민관군이 모두 참여하는 행사 개최 등을 통해 교류를 확대한다. 해양·국방 데이터와 인공지능 연산자원, 실증 장소 등 기술 개발을 위한 자원을 공동으로 활용하며 인공지능 기술 개발을 추진한다. 인공지능 관련 교육 프로그램과 인재 양성 과정도 공유한다.부산은 국내 최대 물동량을 처리하는 대규모 항만시설과 다양한 해양 연구기관, 센텀 첨단산업단지 등 해군·해병대와 관계된 AI 기술 연구개발 및 실증에 필요한 디지털 산업 기반을 갖추고 있다.이번 협약에 따라 민간이 이런 자원을 활용해 개발·실증한 기술이 해군작전사령부와 해병대 등 현장에 신속하게 도입할 수 있을 것으로 예상된다. 또 국방 데이터를 민간이 활용하면서 관련 기술 발전에 속도가 붙을 것으로 전망된다.시는 이번 협약으로 지역 AI 기업의 국내외 해양·국방 첨단시장 진출 확대, 청년 창업이 활성화 등 효과를 볼 것으로 기대한다. 부산시 관계자는 “인공지능 분야에서 협력의 외연을 넓혀 해양·국방 분야 인공지능 생태계를 선도할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”라고 밝혔다.