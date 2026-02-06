부산시, 해군과 해양·국방 인공지능 전환 협력…해외 진출, 청년 창업 기대

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산시, 해군과 해양·국방 인공지능 전환 협력…해외 진출, 청년 창업 기대

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-02-06 14:01
수정 2026-02-06 14:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
부산시청 전경. 부산시 제공
부산시청 전경. 부산시 제공


부산시는 6일 부산시청에서 해군과 ‘해양 및 국방 분야 인공지능 발전을 위한 업무협약’을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 국방 인공지능 전환(AX) 거점을 조성하고 민·관·군 협력으로 해양·국방 생태계를 선도하기 위해 마련됐다. 인공지능 기반 해군·해병대 국방 수요를 발굴하고, 민관군 공동 연구개발과 인재 교류·양성을 통한 신산업 시장 창출, 첨단 국방력 강화 기반을 마련할 것으로 양측은 기대한다.

협약에 따라 양측은 민관군이 모두 참여하는 행사 개최 등을 통해 교류를 확대한다. 해양·국방 데이터와 인공지능 연산자원, 실증 장소 등 기술 개발을 위한 자원을 공동으로 활용하며 인공지능 기술 개발을 추진한다. 인공지능 관련 교육 프로그램과 인재 양성 과정도 공유한다.

부산은 국내 최대 물동량을 처리하는 대규모 항만시설과 다양한 해양 연구기관, 센텀 첨단산업단지 등 해군·해병대와 관계된 AI 기술 연구개발 및 실증에 필요한 디지털 산업 기반을 갖추고 있다.

이번 협약에 따라 민간이 이런 자원을 활용해 개발·실증한 기술이 해군작전사령부와 해병대 등 현장에 신속하게 도입할 수 있을 것으로 예상된다. 또 국방 데이터를 민간이 활용하면서 관련 기술 발전에 속도가 붙을 것으로 전망된다.



시는 이번 협약으로 지역 AI 기업의 국내외 해양·국방 첨단시장 진출 확대, 청년 창업이 활성화 등 효과를 볼 것으로 기대한다. 부산시 관계자는 “인공지능 분야에서 협력의 외연을 넓혀 해양·국방 분야 인공지능 생태계를 선도할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
부산시와 해군이 체결한 협약의 주요 목적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로