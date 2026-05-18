[서울데이터랩]반도체 강세에 삼성전자 3%대 상승…자동차·2차전지주는 약세

세줄 요약 코스피 시총 상위주가 업종별로 엇갈렸다. 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전기 등 반도체·IT 대형주는 상승했지만 현대차, 기아, 현대모비스는 급락했다. 2차전지와 바이오도 약세를 보여 지수는 혼조세를 이어갔다. 반도체 대형주 강세로 코스피 지수 방어

자동차·2차전지·바이오 업종 동반 약세

방산·금융 일부 종목은 상대적 선방

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18일 오후 12시 30분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 업종별 차별화가 뚜렷한 흐름을 나타내고 있다. 반도체 대형주가 지수를 떠받치는 반면 자동차와 2차전지, 일부 바이오 종목은 약세를 보이며 혼조 장세가 이어지는 모습이다.대장주 삼성전자(005930)는 28만 500원으로 전일 대비 1만원(3.70%) 오르며 시총 상위주 가운데 강한 상승세를 보이고 있다. 거래량은 2398만 5273주로 가장 활발했다. SK하이닉스(000660)도 184만 5000원으로 2만 6000원(1.43%) 상승했다. 삼성전자우(005935)는 18만 3300원으로 2.17% 올랐고, 삼성전기(009150)도 104만 1500원으로 3.12% 상승해 IT 대형주 전반의 투자심리가 비교적 견조한 것으로 풀이된다.반면 자동차주는 낙폭이 두드러졌다. 현대차(005380)는 66만 3000원으로 3만 7000원(5.29%) 하락했고, 기아(000270)는 16만 1900원으로 3.63% 내렸다. 현대모비스(012330)는 57만 3000원으로 8.90% 급락하며 주요 시총 상위 종목 중 가장 큰 하락률을 기록했다. 완성차와 부품주가 동반 약세를 나타내면서 업종 전반에 차익실현 매물이 출회된 것으로 해석된다.2차전지와 바이오도 부진하다. LG에너지솔루션(373220)은 40만 1500원으로 3.72% 하락했고, 삼성SDI(006400)는 59만 9000원으로 2.44% 내렸다. 삼성바이오로직스(207940)는 138만 1000원으로 2.68% 밀렸으며, 셀트리온(068270)도 18만 3000원으로 3.07% 하락했다. 성장주 전반에서 밸류에이션 부담이 재차 부각되는 흐름으로 읽힌다.방산과 금융, 일부 산업재는 상대적으로 선방했다. 한화에어로스페이스(012450)는 123만 7000원으로 1.73% 상승했고, 삼성생명(032830)은 31만 7000원으로 2.26% 올랐다. 두산에너빌리티(034020)도 11만 1300원으로 0.45% 강보합세를 보였다. 반면 KB금융(105560)은 0.71%, 신한지주(055550)는 1.79% 하락해 금융주 내에서도 종목별 온도차가 나타났다.조선·전력기기 관련 종목은 엇갈렸다. HD현대중공업(329180)은 61만 2000원으로 4.37% 하락했고 HD현대일렉트릭(267260)도 1.95% 내렸다. SK스퀘어(402340)는 107만 8000원으로 1.82% 하락했고, 삼성물산(028260)은 0.25% 약세를 기록했다.외국인 지분율 측면에서는 삼성전자우가 77.16%, KB금융이 75.97%, 신한지주가 61.37%, SK하이닉스가 52.14%로 높은 수준을 보였다. 장중 수급 방향에 따라 이들 대형주의 주가 변동성이 확대될 가능성도 주목된다.현재 시총 상위주는 반도체 강세와 자동차·2차전지 약세가 맞서는 구도다. 지수 방향성 역시 삼성전자와 SK하이닉스의 상승 탄력이 얼마나 이어지느냐, 그리고 낙폭이 큰 자동차주가 언제 반등 실마리를 찾느냐에 따라 좌우될 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]