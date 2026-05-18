광주은행, 변동성 장세 속 ‘자산관리 해법’ 제시

PB 고객 초청 세미나 성황

이미지 확대 광주은행은 최근 본점 3층 상생마루에서 PB(프라이빗뱅킹)고객을 대상으로 ‘PB고객 초청 자산관리 세미나’를 개최했다. 광주은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주은행은 최근 본점 3층 상생마루에서 PB(프라이빗뱅킹)고객을 대상으로 ‘PB고객 초청 자산관리 세미나’를 개최했다. 광주은행 제공

세줄 요약 광주은행이 금융시장 불확실성에 대응해 PB 고객 자산관리 세미나를 개최했다. 이광수 대표는 단기 이슈보다 견고한 포트폴리오와 장기 자산 배분이 중요하다고 강조했다. 광주은행은 맞춤형 컨설팅으로 서비스 고도화를 이어가고 있다. PB 고객 대상 자산관리 세미나 개최

변동성 장세 속 포트폴리오 중요성 강조

맞춤형 원스톱 자산관리 서비스 확대

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광주은행이 요동치는 금융시장 상황에 대응해 PB(프라이빗 뱅킹) 고객들을 위한 ‘자산관리 나침반’을 제시했다.18일 광주주은행에 따르면 최근 본점 상생마루에서 독립 리서치 법인 ‘광수네복덕방’의 이광수 대표를 초청해 ‘PB고객 자산관리 세미나’를 개최했다.이번 세미나는 국내외 금융시장의 불확실성이 심화되는 가운데, 고객들에게 거시적 시장 흐름을 명확히 전달하고 실질적인 자산 운용 해법을 제공하기 위해 기획됐다.강연자로 나선 이광수 대표는 시장 변동성이 확대되는 국면일수록 단기적 이슈에 일희일비하기보다 견고한 포트폴리오 구성이 우선되어야 함을 역설했다.특히 구체적인 사례를 바탕으로 리스크 관리 방안과 장기적 자산 배분의 중요성을 설명하며, 흔들림 없는 투자 원칙의 필요성을 강조해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.현재 광주은행은 급변하는 투자 환경에 발맞춰 자산관리 서비스의 질적 도약을 꾀하고 있다.‘PrimePB센터’와 ‘WM라운지’를 필두로 투자·세무·부동산·연금 등 각 분야의 전문 컨설팅을 제공하는 것은 물론, 전문 조직인 ‘WM플러스’와 ‘The혜안(慧眼)’을 중심으로 고객별 맞춤형 원스톱 솔루션을 지원하고 있다.정금옥 광주은행 WM사업부장은 “고객들의 자산관리 수요가 점차 다변화되고 전문화되고 있다”며 “앞으로도 신뢰도 높은 시장 정보와 차별화된 전문 솔루션을 지속적으로 확대해 고객의 소중한 자산을 보호하고 증식하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.