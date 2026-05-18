농업 스마트경영 역량 입증…경주시 농업인 대상 쾌거

세줄 요약 경주시정보화농업인연합회 소속 농업인들이 경북도 스마트경영 혁신대회에서 2개 분야 대상을 받았다. 윤보영 옛한우 농장 대표는 혁신 사례 경진에서, 정성종 다다팜 체리농장 대표는 SNS 활용 경진에서 각각 최고 평가를 받았다 경주시 농업인, 경북도 스마트경영 대회 2관왕

정보화 기술·SNS 활용으로 판로 확대 성과

디지털 기반 농업 경쟁력 강화 기대

이미지 확대 경북 경주시 농업기술센터 관계자와 경주시정보화농업인연합회 소속 농업인들이 스마트경영 혁신대회 대상 수상을 축하하고 있다. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시 농업기술센터 관계자와 경주시정보화농업인연합회 소속 농업인들이 스마트경영 혁신대회 대상 수상을 축하하고 있다. 경주시 제공

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경북 경주지역 농업인들이 스마트경영 역량을 입증했다.경주시는 농업기술센터가 육성하는 경주시정보화농업인연합회 소속 농업인들이 경북도 대회에서 2개 분야 대상을 수상했다고 18일 밝혔다.최근 경북도농업기술원에서 열린 ‘2026년 경상북도 농업인 스마트경영 혁신대회’는 도내 22개 시군 농업인이 참여했다. 대회는 정보화 농업 확산과 농식품 온라인 판매 활성화, 판로 개척 역량 강화를 위해 마련됐다.윤보영 옛한우 농장 대표는 스마트경영 혁신 사례 경진 분야에서 대상을, 정성종 다다팜 체리농장 대표는 SNS 활용 경진 분야에서 각각 대상을 차지했다. 두 수상자는 농장 운영에 정보화 기술과 온라인 홍보 방식을 접목해 소비자와의 소통을 강화하고, 농산물 판로 확대와 농가 경쟁력 향상에 기여한 점에서 높은 평가를 받았다.김정필 경주시농업기술센터 소장은 “이번 수상은 경주시 농업인들의 스마트경영 역량을 인정받은 성과”라며 “앞으로도 디지털 기반 농업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.