[서울데이터랩]코스닥 시총상위株 장중 약세 우위…주성엔지니어링 상한가, 레인보우로보틱스 급락

세줄 요약 18일 코스닥 시총 상위 종목들은 차익실현 매물이 우세해 대체로 약세를 보였다. 바이오와 성장주, 로봇주가 크게 밀린 반면 주성엔지니어링은 상한가를 기록했고, 이오테크닉스와 HPSP, 원익IPS 등 일부 반도체 장비주는 상승했다. 코스닥 시총 상위주, 차익실현 매물 우세

바이오·로봇주 약세, 성장주 낙폭 확대

주성엔지니어링 상한가, 반도체 장비 강세

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18일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 차익실현성 매물이 우세한 모습이다. 상위 20개 종목 가운데 상승 종목은 주성엔지니어링(036930), 이오테크닉스(039030), 원익IPS(240810), HPSP(403870) 등 4개에 그쳤고, 나머지 16개 종목은 하락세를 나타냈다.시가총액 상위권에서는 알테오젠(196170)이 35만 4500원으로 3.93% 내렸고, 에코프로비엠(247540)은 19만 300원으로 0.10% 약보합권에 머물렀다. 에코프로(086520)는 12만 6300원으로 2.24% 하락했고, 코오롱티슈진(950160)은 10만 9800원으로 1.61% 밀렸다. HLB(028300)도 5만 200원으로 3.28% 약세를 보였다.바이오와 성장주 낙폭이 상대적으로 컸다. 삼천당제약(000250)은 36만 3500원으로 6.31% 하락했고, 에이비엘바이오(298380)는 11만 1300원으로 6.71% 내렸다. 리가켐바이오(141080)는 15만 9100원으로 16.88% 급락하며 상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했고, 펩트론(087010)은 24만 원으로 7.51%, 보로노이(310210)는 24만 4000원으로 8.27% 떨어졌다. 케어젠(214370)도 8.90% 밀리며 약세가 두드러졌다.로봇주도 부진했다. 레인보우로보틱스(277810)는 73만 9000원으로 8.77% 급락했고, 로보티즈(108490)는 30만 7000원으로 6.54% 하락했다. 반면 반도체 장비와 일부 기술주에서는 매수세가 유입됐다. 주성엔지니어링은 18만 2200원으로 29.96% 치솟아 상한가를 기록했고, 거래량은 430만 5000주를 나타냈다. 이오테크닉스는 48만 6500원으로 10.07% 상승했으며, HPSP는 5만 3100원으로 7.27% 올랐다. 원익IPS도 11만 5800원으로 0.96% 상승하며 견조한 흐름을 이어갔다.거래 측면에서는 에코프로가 98만 8838주, 파두(440110)가 108만 5663주, HPSP가 253만 1736주로 비교적 활발한 거래를 보였다. 주성엔지니어링은 상한가와 함께 가장 두드러진 거래 집중 현상을 나타냈다. 외국인 보유 비율은 HPSP가 30.60%로 가장 높았고, 이오테크닉스 21.76%, 리노공업(058470) 21.57%, ISC(095340) 20.13%, HLB 19.94% 등이 뒤를 이었다.수익성 지표를 보면 리노공업은 ROE 22.45%, HPSP는 24.79%, 알테오젠은 39.42%로 상대적으로 높은 편이지만, 다수 바이오 종목은 적자 구간에 머물며 높은 변동성을 이어가고 있다. 이날 코스닥 시총 상위 종목군은 업종별 차별화가 뚜렷한 가운데, 반도체 장비 일부 종목으로 수급이 쏠리고 바이오와 로봇 관련 종목에서는 매도 압력이 확대되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]