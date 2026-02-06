부산서 승용차가 전봇대 충돌…1명 사망

이미지 확대 지난 5일 오후 9시 30분쯤 부산 강서구 송정동 신항사거리 교차로에서 승용차가 전신주를 들이받아 넘어져 있다. 부산 강서경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 5일 오후 9시 30분쯤 부산 강서구 송정동 신항사거리 교차로에서 승용차가 전신주를 들이받아 넘어져 있다. 부산 강서경찰서 제공

6일 부산 강서경찰서에 따르면 지난 5일 오후 9시 30분쯤 강서구 송정동 신항삼거리 교차로에서 40대 A씨가 운전하던 승용차가 알 수 없는 이유로 인도 위에 있던 전봇대를 들이받았다.이 사고로 A씨와 30대 여성 동승자 B씨가 크게 다쳐 병원으로 이송됐다. 심정지 상태로 이송된 B씨는 병원에서 치료받던 중 숨졌다. A씨는 현재 중상이다.사고 충격으로 전봇대가 넘어졌으며, 승용차 앞부분은 형체를 알아보기 힘들 정도로 크게 파손됐다.경찰은 승용차에 장착된 블랙박스 등 영상 자료를 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.