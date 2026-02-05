광주은행, LG에너지솔루션과 재생에너지 입찰시장 공략

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

광주은행, LG에너지솔루션과 재생에너지 입찰시장 공략

서미애 기자
서미애 기자
입력 2026-02-05 16:46
수정 2026-02-05 16:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

VPP 공동 참여…소규모 발전사업자 금융지원 확대

광주은행과 LG에너지솔루션 관계자들이 재생에너지 입찰 시장 공동 참여 및 상호협력을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.
광주은행과 LG에너지솔루션 관계자들이 재생에너지 입찰 시장 공동 참여 및 상호협력을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.


광주은행이 LG에너지솔루션과 손잡고 재생에너지 입찰시장 공략에 나선다.

광주은행은 5일 LG에너지솔루션과 ‘재생에너지 입찰 시장 공동 참여 및 상호협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

재생에너지 입찰 시장은 태양광·풍력 등 발전사업자가 경쟁을 통해 전력 판매권을 확보하는 구조다. 그러나 소규모 발전사업자는 발전 규모와 운영 역량의 한계로 입찰 참여에 제약을 받아왔다. 이에 다수의 분산된 발전원을 하나로 묶어 운영하는 가상발전소(Virtual Power Plant·VPP)가 대안으로 부상하고 있다.

이번 협약에 따라 두 회사는 재생에너지 입찰 시장에 공동 참여하고, LG에너지솔루션의 VPP 플랫폼에 참여하는 발전사업자를 대상으로 금융 및 사업 협력을 추진한다. 이를 통해 소규모 발전사업자의 시장 진입 장벽을 낮추고, 광주은행은 호남권 재생에너지 금융 지원 거점 역할을 한층 강화한다는 계획이다.

광주은행은 민간 RE100 시장 확대에 맞춰 전용 태양광 금융상품인 ‘RE100 SOLAR-LOAN’을 운영하고 있다. 이 상품은 발전시설과 부지 담보 제공, 전력 판매대금 채권 양도 등을 조건으로 총 사업비의 최대 80%까지 대출이 가능하며, 전력공급 계약 기간 내에서 최대 20년까지 대출 기간을 설정할 수 있다.

이번 협약은 지난해 10월 현대건설과 체결한 녹색금융 협력에 이은 후속 조치다. 광주은행은 기존 직접전력구매계약(PPA) 참여 사업자에 더해, LG에너지솔루션의 VPP 플랫폼에 참여하는 태양광 발전사업자까지 금융 지원 대상을 확대할 방침이다.

광주은행 관계자는 “재생에너지 입찰 시장과 VPP 확산 흐름에 맞춰 금융과 산업을 연계한 지원 모델을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
광주 서미애 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
광주은행과 LG에너지솔루션의 협약 목적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로