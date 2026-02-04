설 역귀성 열차 최대 50% 할인…4명 ‘9만 9000원’ 상품도

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-02-04 17:23
수정 2026-02-04 17:23
코레일 6일부터 선착순 판매, 설 당일 열차 제외

KTX 이음. 서울신문 DB
KTX 이음. 서울신문 DB


코레일(한국철도공사)은 4일 설 연휴 역귀성 열차표를 최대 50% 할인하는 상품을 6일부터 판매한다고 밝혔다.

대상 열차는 설 특별수송 (13∼18일) 기간 중 설날(17일)을 제외한 5일간 운행하는 열차 1303편이다.

KTX와 일반열차(새마을·무궁화호 등)의 빈 좌석 운임은 최소 30%에서 최대 50%까지 할인한다. 가족 등 4명이 함께 편도 KTX를 이용할 수 있는 ‘넷이서 9만 9000원’ 세트도 선보인다. 중앙선·강릉선·중부내륙선·동해선 KTX-이음은 4명 1세트가 편도 4만 9000원이다.

할인 상품은 6일 오전 10시부터 코레일 홈페이지(www.korail.com)와 모바일 앱 ‘코레일톡’에서 선착순으로 판매한다. 한 명이 한 번에 최대 6매(넷이서는 1세트), 총 12매(넷이서는 3세트)까지 구매할 수 있다.

상품은 코레일톡 ‘승차권 전달하기’ 기능을 이용해 문자나 카카오톡으로 다른 사람에게 보내줄 수도 있다.



이민성 코레일 고객마케팅단장은 “열차의 여유 좌석을 특별 할인해 고향 방문이나 국내 여행 등에 다양한 활용이 기대된다”고 말했다.
대전 박승기 기자
