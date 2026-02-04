설 역귀성 열차 최대 50% 할인…4명 ‘9만 9000원’ 상품도

코레일 6일부터 선착순 판매, 설 당일 열차 제외

이미지 확대 KTX 이음. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 KTX 이음. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코레일(한국철도공사)은 4일 설 연휴 역귀성 열차표를 최대 50% 할인하는 상품을 6일부터 판매한다고 밝혔다.대상 열차는 설 특별수송 (13∼18일) 기간 중 설날(17일)을 제외한 5일간 운행하는 열차 1303편이다.KTX와 일반열차(새마을·무궁화호 등)의 빈 좌석 운임은 최소 30%에서 최대 50%까지 할인한다. 가족 등 4명이 함께 편도 KTX를 이용할 수 있는 ‘넷이서 9만 9000원’ 세트도 선보인다. 중앙선·강릉선·중부내륙선·동해선 KTX-이음은 4명 1세트가 편도 4만 9000원이다.할인 상품은 6일 오전 10시부터 코레일 홈페이지(www.korail.com)와 모바일 앱 ‘코레일톡’에서 선착순으로 판매한다. 한 명이 한 번에 최대 6매(넷이서는 1세트), 총 12매(넷이서는 3세트)까지 구매할 수 있다.상품은 코레일톡 ‘승차권 전달하기’ 기능을 이용해 문자나 카카오톡으로 다른 사람에게 보내줄 수도 있다.이민성 코레일 고객마케팅단장은 “열차의 여유 좌석을 특별 할인해 고향 방문이나 국내 여행 등에 다양한 활용이 기대된다”고 말했다.