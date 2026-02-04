민생부터 ‘인공태양’까지…나주시, 1조1422억 추경 편성

주민 건의 174건 예산 반영…생활 불편 해소·미래 성장 동시 겨냥
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
나주시청.
전남 나주시가 민생경제 회복과 시민 안전, 미래 성장 기반 구축을 목표로 올해 제1회 추가경정예산안 1조1422억원을 편성해 시의회에 제출했다. 본예산보다 754억원(7.1%) 늘어난 규모다.
4일 나주시에 따르면 이번 추경은 민생 안정과 지역 현안 해결에 방점을 찍었다. 특히 지난 1월 ‘주민과의 대화’를 통해 접수된 건의사항 229건 가운데 174건을 선별해 총 76억원을 예산에 반영, 읍면동 생활 불편 해소와 현안 사업에 집중했다.
민생경제 분야에서는 나주사랑상품권 발행 예산 16억8000만원을 추가 편성해 발행 규모를 기존 700억원에서 800억원으로 확대했다. 청년 근속장려금 3억6000만원, 청년 인턴 사업 3억2000만원 등 청년 일자리 지원 사업도 포함됐다.
시민 안전 분야 예산도 확대됐다. 어린이보호구역 통학로 개선에 8억원, 교통사고 다발지역 개선에 6억5000만원을 투입하는 등 생활 밀착형 안전 인프라 정비에 초점을 맞췄다.
농업·축산 분야에는 농어민 공익수당 인상분 15억원, 귀농귀촌마을 조성 10억원, 가축 폭염 스트레스 완화제 지원 2억8000만원을 반영했다. 영산포 우시장 현대화 사업에는 총 18억원이 투입된다.
의료·복지 분야에서는 남부권 8개 읍면을 대상으로 한 ‘응급환자 이송비 지원’ 사업이 새로 편성됐다. 예산 규모는 8000만원이다.
문화·관광 분야에는 나주 기독교 역사문화관 건립 9억원, 마한 고도 지정을 위한 학술용역 2억원이 반영돼 지역 정체성 확립과 문화자산 육성에 힘을 실었다.
미래 성장 분야에서는 인공태양(핵융합) 국가 연구사업과 연계한 도시관리계획 수립 및 전략환경영향평가에 19억원을 배정했다. 광주송정~순천 전철화 사업과 연계한 나주역 연결선 타당성 검증에도 2억6000만원이 편성됐다.
이번 추경안은 나주시의회 심의를 거쳐 오는 13일 최종 확정될 예정이다.
서준오 서울시의원, 의정보고서 배부로 임기 4년 성과 적극 홍보
서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)이 임기 4년의 성과를 담은 의정보고서를 제작하여 배부에 나섰다. 홍보 극대화를 위해 출근시간 지하철역과 상가 방문 배부 등 전통적인 방식과 함께 의정보고서를 고무줄로 지역구 대다수 세대 현관문 손잡이에 거는 색다른 방식으로 배부해 이목을 끌고 있다. 이번에 제작된 의정보고서에서는 남다른 경력과 확실한 실력을 갖춘 서 의원이 이루어낸 수많은 의정활동 성과를 확인할 수 있다. 서준오 의원은 우원식 국회의원 보좌관과 김성환 노원구청장 비서실장, 청와대 행정관, 더불어민주당 정책위원회 부의장 등을 역임했다. 의정보고서에는 노원의 도시경쟁력에 중요한 일자리 창출을 위한 기업 유치와 강남 접근성을 높이는 교통인프라 구축, 주거환경 개선을 위한 재건축·재개발 성과들이 주요하게 담겨 있다. 더불어 교통 보행 및 편의시설 개선과 여가문화 공간 확충, 업무·문화·복지시설 설치 등의 성과와 노원구 발전과 아이들의 학교 교육환경개선 예산 확보 성과까지 정리되어 있다. 서 의원은 가장 큰 성과로 광운대역세권개발과 현대산업개발 본사 유치, 800여개 바이오기업 유치를 위한 창동차량기지 개발 그리고 재건축·재개발을 위한 지구단위
서울시의회 바로가기
나주시 관계자는 “시민 생활과 직결되는 필수 사업 위주로 예산을 편성했다”며 “의결 즉시 신속 집행을 통해 시민들이 체감할 수 있는 효과를 높이겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
나주시 제1회 추경예산 규모는?