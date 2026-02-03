광주시교육청, 3월 1일자 교육공무원 2087명 정기 인사

방금 들어온 뉴스

광주시교육청, 3월 1일자 교육공무원 2087명 정기 인사

서미애 기자
서미애 기자
입력 2026-02-03 13:28
수정 2026-02-03 13:28
교육국장 박철영…백기상 서부교육장·최규남 AI교육원장
‘기본교육·AI교육 혁신’ 추진 위한 적임자 적재적소 배치

이미지 확대
광주시교육청.
광주시교육청은 오는 3월 1일 자로 교육공무원 정기 인사를 단행했다. 인사 규모는 유치원 교원 82명, 초등교원 1208명, 중등교원 640명, 교육전문직원 157명 등 총 2087명이다.

이번 인사는 2026년 교육지표인 ‘기본교육, 다양한 실력이 미래다’를 실현하는 데 초점을 맞췄다. 공교육의 기초를 단단히 다지는 한편, 학생 개별 성장을 지원할 수 있도록 교육행정 전문성과 학교 현장 경영 능력을 두루 갖춘 인재를 적재적소에 배치했다는 것이 시교육청의 설명이다.

주요 인사로는 홍복학원 파견 중이던 박철영 장학관을 시교육청 교육국장으로 임명했다. 서부교육지원청 교육장에는 백기상 현 시교육청 교육국장이, AI교육원장에는 최규남 현 AI교육부장이 각각 발령됐다.

이와 함께 △시교육청 유초등교육과장 안진홍(광주서산초 교장) △동부교육지원청 교육지원국장 조미경(빛고을온학교 교장) △창의융합교육원 수리과학부장 정경희(일신중 교감) △교육연수원 교원연수부장 박은아(상무중 교장) △AI교육원 AI교육부장 기용주(광주장원초 교감) 등이 주요 보직에 배치됐다.

이정선 광주시교육감은 “공교육의 본질인 ‘기본교육’을 충실히 구현하고, 창의성과 인성을 겸비한 세계시민을 길러낼 적임자를 중심으로 인사를 단행했다”며 “이번 인사를 계기로 ‘AI 기본교육 주권시대’를 열어 모든 학생이 미래 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
광주 서미애 기자
