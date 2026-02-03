박대준 전 쿠팡 대표, 국회 청문회 위증 혐의로 경찰 출석…“성실하게 조사받을 것”

방금 들어온 뉴스

박대준 전 쿠팡 대표, 국회 청문회 위증 혐의로 경찰 출석…“성실하게 조사받을 것”

손지연 기자
입력 2026-02-03 10:06
수정 2026-02-03 10:16
이미지 확대
지난해 말 국회 ‘쿠팡 사태 연석 청문회’에서 위증한 혐의로 고발된 박대준 전 쿠팡 한국대표가 3일 서울 마포구 서울경찰청 반부패수사대에 피고발인 조사를 위해 출석하고 있다. 연합뉴스
지난해 말 국회 ‘쿠팡 사태 연석 청문회’에서 위증한 혐의로 고발된 박대준 전 쿠팡 한국대표가 3일 경찰에 출석했다.

서울경찰청 반부패수사대는 이날 오전 박 전 대표를 국회증언감정법상 위증 등 혐의로 소환해 조사하고 있다. 박 전 대표는 이날 오전 10시쯤 경찰에 출석하면서 “성실하게 조사받겠다”고 말했다. ‘국회 위증 혐의를 인정하는지’, ‘과로사 은폐 지시가 있었는지’ 등을 묻는 취재진 질문에는 답하지 않고 자리를 떠났다.

박 전 대표는 지난해 12월 30일 국회 청문회에 증인으로 출석해 개인정보 유출과 물류센터 노동자 고 장덕준 씨의 과로사 문제 등과 관련해 증언했다. 국회 과학기술정보통신위원회는 이튿날인 12월 31일 박 전 대표와 김 의장, 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표 등 전·현직 임원 7명을 국회증언감정법 위반 혐의로 고발하기로 의결한 바 있다.

박 전 대표는 앞서 김병기 더불어민주당 전 원내대표와 쿠팡 경영진의 ‘오찬 의혹’과 관련해서도 지난달 8일 참고인 신분으로 한 차례 경찰에 출석해 조사받았다. 김 전 원내대표는 국정감사를 앞둔 지난해 9월 박 전 대표 등 쿠팡 경영진과 고가의 식사 자리에서 쿠팡에 취업한 자신의 전 보좌관에 대한 인사상 불이익을 요구했다는 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다.

손지연 기자
