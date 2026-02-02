“1일 1만원씩 1년 모은 365만원”…단양군 이름 없는 천사 3년째 기부

이미지 확대 이름없는 천사가 단양군청을 찾아 전달한 365만원과 손편지. 단양군청. 닫기 이미지 확대 보기 이름없는 천사가 단양군청을 찾아 전달한 365만원과 손편지. 단양군청.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“하루 1만원씩 365일 동안 모은 365만원입니다”.단양군에 거주하는 한 여성이 올해도 단양군청을 찾아 이름 없는 나눔을 실천해 감동을 주고 있다.2일 단양군에 따르면 지난달 28일 오후 3시쯤 50대로 추정되는 한 여성이 군청 주민복지과를 방문했다.이 여성은 현금 365만원이 담긴 봉투를 기탁한 뒤, 자신의 이름을 밝히지 않은 채 조용히 자리를 떠났다.봉투 안에는 “나만이 행복과 즐거움을 누리기보다, 가까이 있는 이웃과 함께 웃을 수 있는 세상이 됐으면 좋겠다. 자신보다 더 힘든 이웃을 위해 써 달라”는 손편지도 있었다.직원들이 따라가 인적 사항을 요청했지만, 그는 “이름은 중요하지 않다”는 말만 남긴 채 걸음을 재촉했다.이 여성의 이름 없는 선행은 올해가 3년째다. 그는 2024년 첫 기부를 하며 “30년 전 빈손으로 단양에 들어와 막막했을 때 군민들 도움으로 자리를 잡고 아이들을 키울 수 있었다. 감사하는 마음으로 하루 1만원씩 1년 365일을 모아 기부하겠다”는 내용의 편지를 함께 전달했다.기부금은 충북사회복지공동모금회로 전달돼 단양지역 내 저소득 취약계층 가구를 위해 쓰일 예정이다.조재인 단양군 주민복지과장은 “하루 1만원씩 1년을 모아 기부한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다”라며 “금액보다도 365일 동안 이웃을 생각하며 마음을 모았다는 점에서 더욱 값지고 소중한 기부”라고 말했다.