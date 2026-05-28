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세계 최고봉, 하루에 274명 올랐다
산악인들이 지난 20일 세계 최고봉인 에베레스트 정상 직전에 자리잡은 약 12m 높이의 수직 빙벽인 ‘힐러리 스텝’을 지나 정상으로 향하고 있다. 이날 하루 동안 역대 최다 기록인 274명이 에베레스트 등정에 성공했다. 직전 기록은 223명이었다.
AFP 연합뉴스
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산악인들이 지난 20일 세계 최고봉인 에베레스트 정상 직전에 자리잡은 약 12m 높이의 수직 빙벽인 ‘힐러리 스텝’을 지나 정상으로 향하고 있다. 이날 하루 동안 역대 최다 기록인 274명이 에베레스트 등정에 성공했다. 직전 기록은 223명이었다.
AFP 연합뉴스
2026-05-29 13면
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