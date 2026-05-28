“강남 한복판서 까마귀한테 뒤통수 쪼였다”…사람 얼굴도 기억

구글에서 서울신문 먼저 보기

서울 강남 등 도심 ‘까마귀의 습격’

둥지·새끼 주변 접근 때 방어 행동

지능 높아 사람 얼굴도 기억·전파

허가 없이 포획할 수 없는 야생동물

뾰족한 피해예방법 無…“우산 써라”

이미지 확대 2024년 5월 서울 강남구 역삼동에서 행인을 공격하는 까마귀 모습. YTN 보도 화면 닫기 이미지 확대 보기 2024년 5월 서울 강남구 역삼동에서 행인을 공격하는 까마귀 모습. YTN 보도 화면

이미지 확대 2024년 5월 서울 강남구 역삼동에서 행인을 공격하는 까마귀 모습. YTN 보도 화면 닫기 이미지 확대 보기 2024년 5월 서울 강남구 역삼동에서 행인을 공격하는 까마귀 모습. YTN 보도 화면

세줄 요약 서울 강남 출근길에 직장인이 까마귀에게 뒤통수를 두 차례 쪼여 혹이 생겼다. 까마귀는 번식기인 5~7월에 새끼를 지키려 사람을 위협하기도 한다. 당국은 우산·모자 착용, 눈맞춤 회피, 둥지 우회와 신고를 당부했다. 강남 출근길 직장인, 까마귀에 뒤통수 두 차례 공격

번식기 5~7월, 새끼 보호 본능으로 습격 반복

우산·모자 착용, 눈맞춤 회피 등 대응 권고

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 직장인 권모씨(36)는 28일 출근길에 ‘묻지마 공격’을 당했다. 가해자는 다름 아닌 까마귀. ‘깍깍’ 울며 날개를 푸드덕거리던 까마귀는 순식간에 날아와 권씨의 뒤통수를 두 차례 가격했다.권씨는 “출근길 강남 한복판에서 까마귀에 연달아 두 번이나 뒤통수를 쪼였다. 나무 위에서 깍깍대는 까마귀를 대수롭지 않게 지나치는데 날아와 공격했다”고 설명했다. 권씨 뒤통수에는 커다란 혹이 올라왔다.전국에 서식하는 까마귀는 대부분 한곳에 정착해 사는 큰부리까마귀다. 지능이 높고 적응력이 뛰어나 도심지에서도 어렵지 않게 볼 수 있다.하지만 번식기인 5~7월만 되면 까마귀가 사람을 습격하는 사례가 매년 반복되고 있다.이 시기에는 비행이 익숙하지 않은 새끼 까마귀가 둥지를 떠나 지면 가까이에 머무는데, 부모 까마귀는 주변을 지나는 사람을 위협 대상으로 인식해 방어 행동을 보인다. 사람 머리나 목 부위를 향해 급강하하는 사례도 적지 않다.사람 얼굴을 기억하고 있다가 공격을 반복하기도 한다. 2010년 미국 워싱턴대 연구팀은 까마귀가 사람 얼굴을 기억할 뿐 아니라 위험인물 정보를 다른 까마귀와 공유할 수 있다는 연구 결과를 발표한 바 있다. 위협을 가한 사람을 장기간 기억하고 이후 공격 행동을 보일 가능성이 있다는 의미다.다만 까마귀는 허가 없이 포획할 수 없는 야생동물인 데다 서식지를 쉽게 옮기지 않아 피해 예방이 쉽지 않은 상황이다.이와 관련해 20일 기후에너지환경부와 국립생물자원관은 5~7월 번식기 큰부리까마귀 공격 증가 가능성에 대비해 우산이나 모자를 착용하라고 권고했다.기후부는 지방자치단체에 배포한 ‘큰부리까마귀 생태 및 관리업무 안내서’에서 둥지 경고 표지 구간은 우회하고, 까마귀와 직접 눈을 마주치지 말 것을 당부했다.또 먹이를 주거나 둥지와 새끼를 만지는 행동, 막대기나 팔을 휘두르거나 물건을 던지는 위협 행동도 피해야 한다고 설명했다.공격 피해를 입었을 경우에는 우선 안전한 장소로 이동한 뒤 119 안전센터나 지방정부 환경부서에 신고해야 한다. 부상이 있을 경우 가까운 의료기관에서 응급처치를 받는 것이 권장된다.국립생물자원관은 서울대 연구팀과 협력해 수도권 큰부리까마귀 서식 정보를 수집하고 있다. 도심 내 개체군 분포와 공격 행동 원인을 분석해 추가 피해 예방 방안을 마련할 계획이다.이채은 기후부 자연보전국장은 “매년 반복되는 큰부리까마귀 공격 피해를 줄이기 위해 안전 행동 요령 숙지와 현장 관리 강화가 필요하다”며 “국민 안전과 야생생물 공존을 위한 과학적 대응 방안을 지속적으로 마련하겠다”고 밝혔다.