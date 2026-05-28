미국 의지하던 노르웨이마저 ‘프랑스 핵우산’ 쓴다

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미국 의지하던 노르웨이마저 ‘프랑스 핵우산’ 쓴다

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-05-28 21:51
수정 2026-05-28 21:51
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트럼프 안보 거리두기에 입장 선회
佛과 우주·북극 협력 등 협정도 체결
러 대규모 재무장… 유럽 긴장 고조

도널드 트럼프 미국 행정부가 ‘안보 무임승차론’을 제기하며 유럽 안보와 거리 두기에 나선 가운데, 노르웨이가 유럽연합(EU) 내 유일한 핵무기 보유국인 프랑스가 제공하는 핵우산에 합류하기로 결정했다.

27일(현지시간) 로이터통신과 폴리티코 유럽판 등에 따르면 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리는 이날 프랑스 파리에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 회담을 가진 뒤 프랑스의 ‘전진 핵 억지력 체계’에 참여하기로 했다고 밝혔다. 두 정상은 또한 방공, 우주 및 북극 안보 협력 강화 등을 골자로 하는 방위 협정인 ‘나르비크 협정’도 체결했다.

노르웨이는 EU 회원국은 아니지만 북대서양조약기구(나토)의 회원국으로 러시아와 국경을 맞대고 있다. 스퇴르 총리는 회담 전 현지 매체 NTB와의 인터뷰에서 프랑스 핵우산 합류 결정과 관련해 “러시아가 핵 영역을 포함해 대규모 재무장에 나서고 유럽 국가를 상대로 전면전을 벌이고 있는 유럽의 안보 상황을 고려했다”고 설명했다.

스퇴르 총리는 노르웨이의 주요 억지력은 나토와 미국에 있다고 강조하면서도 프랑스 핵 능력은 나토의 억지력에 중요하다고 했다. 그는 평시에는 노르웨이 영토 내에 어떤 핵무기도 배치되지 않을 것이라고 강조했다.

로이터통신은 노르웨이의 이번 결정을 두고 “미국의 핵우산에 크게 의존해 온 대표적인 대서양주의 국가인 노르웨이가 유럽 내 방위 협력 강화로 방향을 전환하고 있음을 시사한다”고 짚었다. 트럼프 대통령 재집권 이후 대서양 동맹의 균열이 가시화하자 마크롱 대통령은 지난 3월 유럽 동맹국들에 핵우산 제공을 확대하겠다고 제안한 바 있다.

조희선 기자
세줄 요약
  • 노르웨이, 프랑스 핵우산 참여 결정
  • 러시아 위협 속 유럽 안보 협력 강화
  • 방공·우주·북극 분야 협정도 체결
2026-05-29 13면
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