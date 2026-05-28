고향 간 젠슨 황 “대만은 AI 혁명 진원지”

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“연간 225조원 투자하겠다” 선언

타이베이 현지 본부 기공식 참석

다음주 방한… 삼성·LG 등 협력 논의

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세줄 요약 젠슨 황 엔비디아 CEO가 고향 대만을 AI 혁명의 진원지라 부르며 연간 1500억달러 투자를 약속했다. 타이베이 본부 기공식에서 4000명 고용과 2030년 완공 계획도 공개했고, TSMC·폭스콘 등과 협력을 넓혀 AI 공급망의 대만 집중이 더 심화할 전망이다. 젠슨 황, 대만을 AI 혁명의 진원지로 규정

연간 1500억달러 투자와 4000명 고용 계획

TSMC·폭스콘 등과 협력 확대, 한국 방문 예고

2026-05-29 13면

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 고향인 대만을 ‘인공지능(AI) 혁명의 진원지’라고 부르며 연간 1500억 달러(약 225조원)를 투자하겠다고 밝혔다.황 CEO는 27일 타이베이에서 열린 현지 본부 기공식에 참석해 “대만은 AI 혁명의 진원지로 칩과 패키징이 생산되고 AI 슈퍼컴퓨터가 탄생한 곳”이라며 “엔비디아의 투자는 대만의 놀라운 생태계를 더욱 활성화할 것”이라고 AI 공급망에서 대만의 중요성을 강조했다.엔비디아는 이날 대만에서 4000명을 고용하는 신사옥 ‘엔비디아 컨스텔레이션’ 기공식을 갖고, 2030년 완공하는 이 건물을 아시아 핵심 AI 연구개발 허브로 활용한다는 계획을 내놓았다. 엔비디아 대만 본부는 세계 최대 반도체 위탁생산 업체인 TSMC와의 협력을 강화하는 한편 폭스콘, 위스트론, 콴타컴퓨터 등 AI 서버 제조 파트너와도 연대를 넓혀간다는 구상이다. 지난 23일부터 대만을 방문 중인 황 CEO는 웨이저자 회장을 비롯한 TSMC 수뇌부와 저녁 회동을 갖고 양사 협력을 논의하기도 했다.글로벌 AI 반도체 선두 기업들의 대만 투자가 확대하면서 AI 반도체 밸류체인의 대만 쏠림 현상은 한층 더 심화할 전망이다.한편 황 CEO가 다음 주 방한할 것으로 전해졌다. 황 CEO는 다음 달 초 대만 ‘GTC 타이베이 2026’ 일정을 마친 뒤 한국을 찾아 삼성전자·SK하이닉스는 물론 LG·네이버 등과 AI 협력 확대 방안을 논의할 것으로 전해졌다. 황 CEO의 방한은 약 7개월만이다.