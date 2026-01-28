도쿄 한복판에 옮겨놓은 ‘강릉 관광’

내달 1일까지 팝업스토어

日 개별자유여행객 타깃

이미지 확대 강원 강릉시가 29일부터 다음 달 1일까지 사흘간 도쿄 시부야에서 운영하는 팝업스토어 ‘마리의 비밀 잡화점’ 포스터. 강릉시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 강릉시가 29일부터 다음 달 1일까지 사흘간 도쿄 시부야에서 운영하는 팝업스토어 ‘마리의 비밀 잡화점’ 포스터. 강릉시 제공

이미지 확대 일본 도쿄의 번화가 시부야 거리의 모습. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 일본 도쿄의 번화가 시부야 거리의 모습. 서울신문 DB

강원 강릉시가 일본 도쿄 한복판에서 강릉 관광을 홍보하는 팝업스토어를 운영한다.강릉시는 오는 29일부터 다음 달 1일까지 사흘간 도쿄 시부야에서 팝업스토어 ‘마리의 비밀 잡화점’(마리노 히미츠쇼텐)을 연다고 28일 밝혔다. 일본 개별관광객(Foreign Independent Tour)을 대상으로 한 팝업스토어는 스토리텔링 방식으로 강릉의 주요 관광지와 사계절 관광 콘텐츠를 홍보한다. 또 강릉의 이미지를 담은 굿즈를 판매하고, 체험 프로그램을 운영하기도 한다.강릉시는 팝업스토어를 통해 3000명 이상이 강릉의 먹거리, 볼거리와 즐길 거리를 직·간접적으로 체험할 것으로 보고 있다. 팝업스토어가 차려지는 시부야역은 하루 유동 인구가 300만명에 달하는 도쿄 최대 번화가다. 강릉시 관계자는 “팝업스토어는 시부야역에서 도로 5분 거리로 젊은 층과 트렌드를 이끄는 소비층이 몰리는 상징적인 곳에 마련된다”며 “이번에 일본 시장에서 강릉 관광을 각인시켜 인바운드 여행으로 이어지게 하겠다”고 말했다.팝업스토어는 강릉시가 역점을 두고 있는 2026~2027 강릉 방문의 해 프로젝트 중 하나다. 강릉시는 앞으로 2년간 다양한 관광 홍보마케팅을 펼쳐 연간 국내 관광객 5000만명, 해외 관광객 50만명 유치를 달성한다는 계획이다. 엄금문 강릉시 관광과장은 “더 오래 머물고, 더 많이 즐기고, 지역 상권에 도움을 주는 체류형 관광도시를 만드는 게 강릉 방문의 해의 핵심 목표다”고 전했다.