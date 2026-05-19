세줄 요약 동국대학교 경찰사법대학원이 파크골프 실기와 이론을 다루는 최고위과정 7기생을 모집한다. 교육은 8월 25일부터 내년 3월 2일까지 매주 화요일 열린다. 수료하면 동국대 총장 명의 수료증과 파크골프 지도자 2급 자격을 준다. 동국대 파크골프 최고위과정 7기 모집

8월 25일~내년 3월 2일 매주 화요일 교육

수료 시 총장 명의 수료증·2급 자격 부여

이미지 확대 동국대 파크골프 최고위과정 7기생 모집 안내. 동국대 경찰사법대학원 제공. 닫기 이미지 확대 보기 동국대 파크골프 최고위과정 7기생 모집 안내. 동국대 경찰사법대학원 제공.

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동국대학교 경찰사법대학원은 파크골프 실기와 이론을 다루는 파크골프 최고위 과정 제7기생을 모집한다.교육은 8월 25일부터 내년 3월 2일까지 매주 화요일 열린다.총괄책임교수인 신봉태 경영학 박사는 미국골프지도자연맹(USGTF) 프로 자격과 함께 파크골프 지도자 1급 자격증을 갖고 있다.파크골프 지도자 1급 자격과 심판 자격을 보유한 권대현 대한파크골프협회 부회장을 비롯해 파크골프 지도자 1급의 전문가들이 교수진으로 참여한다.이 과정을 마치면 동국대 총장 명의의 수료증과 파크골프 지도자 2급 자격을 준다.