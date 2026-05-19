[속보] 정용진 “5·18 영령에 상처 드렸다”…‘탱크데이’ 직접 사과

세줄 요약 정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아의 5·18민주화운동 기념일 ‘탱크데이’ 마케팅이 부적절했다며 직접 사과했다. 그는 영령과 유가족, 국민에게 상처를 드린 점을 인정하고, 의사결정 시스템과 마케팅 검수 절차를 전면 재점검하겠다고 밝혔다. 정용진, 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 직접 사과

5·18 영령·유가족·국민에 깊은 상처 인정

의사결정·검수 절차 전면 재점검과 조사 약속

이미지 확대 정용진 신세계그룹 회장. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정용진 신세계그룹 회장. 뉴스1

이미지 확대 5·18민주화운동 46주년을 맞은 18일 스타벅스가 진행한 ‘탱크데이’ 행사가 논란이 일고 있다. 온라인 커뮤니티 캡처 닫기 이미지 확대 보기 5·18민주화운동 46주년을 맞은 18일 스타벅스가 진행한 ‘탱크데이’ 행사가 논란이 일고 있다. 온라인 커뮤니티 캡처

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정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아가 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행한 데 대해 “이 나라 민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분들의 고통과 희생을 가볍게 여긴 변명의 여지가 없는 잘못”이라며 직접 사과했다.정 회장은 19일 사과문을 배포하고 “제 46주년 5·18민주화운동 기념일이었던 어제, 신세계그룹의 계열사인 스타벅스코리아가 있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다”며 이같이 밝혔다.그러면서 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다”며 “그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 했다.그는 “어떤 해명도 쉽게 받아들여지지 않을 것임을 잘 알고 있다”며 “무엇보다 대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들인다”고 말했다.이어 “차제에 그룹의 의사결정 시스템을 전반적으로 재점검해 이런 일이 반복되지 않도록 하겠다”며 “이번 사태의 발생 경위와 승인 절차에 대한 철저한 조사를 진행하고, 그 결과를 투명하게 공개하겠다”고 강조했다.또 “전 계열사 마케팅 콘텐츠에 대한 검수 과정을 재점검하고, 심의 절차 정비 및 내용에 관한 기준을 구체화하겠다”며 “엄격한 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위해 저를 포함한 전 임직원을 대상으로 교육을 실시하겠다”고 했다.정 회장은 “다시 한번 이번 일로 마음에 깊은 상처를 입은 5·18 영령과 유가족, 광주 시민, 박종철 열사 유가족, 그리고 이 나라 민주주의를 위해 희생하신 모든 분들과 국민 여러분께 다시 한번 진심으로 사죄드린다”고 전했다.앞서 스타벅스는 전날 오전 10시에 ‘탱크 시리즈’ 텀블러 판매를 시작하며 홈페이지에 홍보 게시물을 올렸다. 여기에는 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁!’이라는 문구 등이 담겼다.이에 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 중심으로 이 표현이 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하했다는 지적이 제기됐다.