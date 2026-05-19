안민석-한국노총, ‘노동이 존중받는 교육현장’ 정책 협약

세줄 요약 안민석 경기도교육감 후보와 한국노총 경기지역본부가 노동이 존중받는 교육현장 조성을 위한 정책 협약을 맺었다. 노동권 보장, 노동인권교육 강화, 교권 존중, 교육활동 보호, 불필요한 행정업무 폐지와 악성 민원 대응체계 구축 등을 함께 추진하기로 했다. 노동 존중 교육현장 조성 협약 체결

노동권·교권 보장과 교육환경 개선 추진

행정업무 축소·악성 민원 대응체계 마련

이미지 확대 안민석 경기도교육감 후보(왼쪽)와 김연풍 한국노총 경기지역본부 의장이 18일 노동이 존중받는 교육현장 조성하기 위한 정책 협약을 체결했다. 안민석 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감 후보(왼쪽)와 김연풍 한국노총 경기지역본부 의장이 18일 노동이 존중받는 교육현장 조성하기 위한 정책 협약을 체결했다. 안민석 캠프 제공

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안민석 경기도교육감 후보와 한국노총 경기지역본부가 노동이 존중받는 교육현장을 조성하기 위한 정책 협약을 체결했다.안 후보는 18일 한국노총 경기지역본부에서 열린 ‘안민석 경기도교육감 후보 정책협약 및 지지선언’ 행사에서 김연풍 한국노총 경기지역본부 의장과 노동권 보장, 교육환경 개선, 공교육 정상화를 위한 정책 과제를 함께 추진하기로 했다.협약서에는 한국노총 경기지역본부 가맹조직 조합원의 노동권과 노동조합 활동의 자율성 보장, 가맹조직의 정당한 활동을 위한 예산·인력·시설 지원 확대 등이 담겼다.또 노동인권교육 강화, 노동과 교권이 존중받는 학교문화 조성, 관련 교육과정 운영 및 연수 협력, 노동절 등 노동 관련 행사에서 교육감 표창 등 예우 실시가 포함됐다.양측은 교사와 공무원의 정치기본권 보장, 교육활동 중심의 학교 운영체계 조성, 교육활동 보호 및 안전한 교육환경 조성에도 협력하기로 했다.이어 불필요한 학교 행정업무 폐지, 학교 밖 업무 이관, 교육활동과 행정업무의 명확한 구분, 악성 민원과 무분별한 법적 분쟁에 대한 기관 중심 대응체계 구축도 추진한다.안 후보는 “교사와 공무원도 헌법상 보장된 시민으로서의 권리를 존중받아야 한다”며 “정치기본권 보장을 위한 사회적 논의와 제도 개선을 추진하고, 정당한 교육활동과 공무 수행, 학교 안 모든 노동이 존중받는 경기교육을 만들겠다”고 밝혔다.