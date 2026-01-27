원주·횡성 통합 제안에 횡성군 “일고의 가치 없어”

원주시 “통합시 중부내륙 거점도시될 것”

이미지 확대 강원 원주시는 26일 시청에서 기자브리핑을 열고 원주·횡성 통합 제안했다(왼쪽 사진). 강원 횡성군은 27일 군청에서 원주시의 원주·횡성 통합 제안을 규탄하는 기자회견을 열었다(오른쪽 사진). 원주시·횡성군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 원주시는 26일 시청에서 기자브리핑을 열고 원주·횡성 통합 제안했다(왼쪽 사진). 강원 횡성군은 27일 군청에서 원주시의 원주·횡성 통합 제안을 규탄하는 기자회견을 열었다(오른쪽 사진). 원주시·횡성군 제공

강원 횡성군이 원주시의 원주·횡성 통합 제안을 “일고의 가치도 없다”며 일축했다.김명기 횡성군수는 27일 기자회견을 열고 “원주시가 행정구역 통합을 공개적으로 거론한 망발은 절대 묵과할 수 없다”며 “이번 처사를 강력 규탄하는 동시에 상처 입은 5만 군민에게 진심으로 사과할 것을 촉구한다”고 밟혔다.그러면서 “횡성군과 원주시는 독립된 행정 체계와 정체성을 유지해 온 자치단체다”면서 “통합 논의가 지역 간 불필요한 갈등과 오해만 증폭시킬 뿐이다”고 강조했다. 이어 “원주시가 사과하지 않을 시 그동안 함께 논의해 온 원주(횡성)공항의 국제공항 승격을 위한 협력 등 상생 발전을 위해 쏟아온 모든 협의와 노력을 전면 중단할 것”이라고 경고했다.앞선 지난 26일 원강수 원주시장은 기자브리핑을 통해 최근 급물살을 타고 있는 광역지방자치단체 간 통합처럼 기초지자체 간 통합에도 파격적인 인센티브를 제공할 것을 정부에 건의했다. 특히 원 시장은 “지금이 적기다”며 원주·횡성 통합을 제안했다.원 시장은 “원주·횡성 통합시가 탄생하면 중부내륙 거점도시로서의 역할을 수행할 것이다. 산업과 일자리의 구조적 변화가 일어나고 생활 SOC 분야의 주민 체감도도 증대될 것”이라고 전망했다. 또 원주(횡성)공항의 국제공항 승격, 원주상수원보호구역 등 지역 현안 해결에도 도움이 될 것으로 내다봤다.원주·횡성 통합이 거론된 것이 이번이 처음은 아니다. 2022년 초에도 원주·횡성 통합 논의가 있었으나 같은 해 6월 치러진 지방선거에서 원주시장, 횡성군수가 모두 바뀌어 흐지부지 끝났다.