한덕수 21일 1심 선고… 尹 선고 앞두고 ‘내란죄’ 첫 가늠자

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

한덕수 21일 1심 선고… 尹 선고 앞두고 ‘내란죄’ 첫 가늠자

김희리 기자
김희리 기자
입력 2026-01-20 18:11
수정 2026-01-20 18:11
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

2시 생중계… 유무죄 가를 쟁점은

내란죄 구성 요건 갖췄는지가 핵심
계엄 과정 역할·고의성 여부 변수로
판결 결과 따라 尹재판 영향 미칠 듯
이미지 확대
한덕수 전 국무총리. 뉴시스
한덕수 전 국무총리.
뉴시스


한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 사건의 1심 결론이 21일 나온다. 12·3 비상계엄 사태가 형법상 내란죄에 해당하는지에 대한 법원의 첫 판단이다. 비상계엄의 내란죄 성립 여부와 함께 한 전 총리의 방조 및 가담의 고의성 여부를 법원이 어떻게 판단할지가 변수가 될 전망이다.

20일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의33부(부장 이진관)는 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 417호 대법정에서 한 전 총리의 1심 선고 공판을 연다. 선고는 생중계된다.

이번 판결의 최대 쟁점은 비상계엄이 위헌·위법한 것을 넘어 국헌 문란의 목적과 실질적인 폭동 등 내란죄의 구성 요건을 갖췄는지가 될 것으로 보인다. 한 전 총리에게 적용된 내란 우두머리 방조 및 내란 중요임무종사는 모두 비상계엄이 내란이라는 것을 전제로 한다.

법원은 지난 16일 윤석열 전 대통령의 ‘체포 방해’ 선고 공판에서 국무위원 계엄 심의권 침해를 유죄로 판결하며 “비상계엄은 실체적·절차적 요건을 갖추지 못해 위헌·위법하다”고 판시했는데, 내란죄에 대한 판단을 직접 내리는 것은 이 사건이 처음이다. 한 전 총리의 판결은 다음달 19일 선고가 예정된 윤 전 대통령의 내란우두머리 재판에도 영향을 미친다.

한 형사소송 전문 변호사는 “재판부가 국회·정치 활동을 금지한 포고령 발표, 국회 및 중앙선거관리위원회 군경 투입 등을 국헌문란 목적의 폭동으로 해석한다면 국정 2인자로서 그 절차를 진행하는데 역할을 한 한 전 총리 역시 무죄가 선고되긴 어려울 것”이라고 내다봤다.

이와 함께 한 전 총리가 구체적으로 계엄 선포 과정에서 어떤 역할을 했는지, 방조나 가담 행위가 있었다면 고의성이 있었는지도 쟁점이다. 내란 특검은 지난해 11월 결심 공판에서 한 전 총리에게 징역 15년을 구형하며 “행정부 2인자로서 대통령의 내란 행위를 저지할 헌법적 의무가 있었음에도 이를 방관하고 범행에 가담했다”고 질타했다.

한 전 총리가 계엄 선포 전 윤 전 대통령에게 국무회의 소집을 건의하고 국무위원 출석을 독촉해 계엄의 절차적 정당성을 갖추는데 기여했다는 게 특검의 판단이다. 반면 한 전 총리 측은 윤 전 대통령의 비상계엄에 동조한 적이 없고, 국무회의 소집은 대통령을 설득해 계엄을 막기 위한 조치였단 취지로 주장해왔다.
김희리 기자
2026-01-21 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한덕수 전 총리에게 적용된 혐의는 내란 우두머리인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로