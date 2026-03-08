WBC 한일전에 또 ‘욱일기’…“주최 측 강력 조치해야”

이미지 확대 2026 WBC 한일전에 등장한 욱일기. JTBC 뉴스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2026 WBC 한일전에 등장한 욱일기. JTBC 뉴스 캡처

지난 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 한일전에서 욱일기 응원이 등장해 논란이다.서경덕 성신여대 교수는 지난 8일 소셜미디어(SNS)에 “몇몇 일본 팬들이 도쿄돔에 입장하기 전 욱일기를 버젓이 펼치고 응원하는 장면이 포착됐다”며 “즉각 WBC 측에 항의 메일을 보냈다”고 했다.서 교수는 항의 메일에서 “욱일기는 일본 군국주의와 제국주의를 상징하는 깃발이고 욱일기 응원은 과거 일본이 범한 침략전쟁 역사를 부정하는 짓”이라며 “아시아인들에게는 전쟁 공포를 다시금 상기시키는 행위”라고 했다.그는 “이런 욱일기 역사를 인정한 FIFA(국제축구연맹)는 지난 카타르 월드컵에서 일본 측 응원단이 펼친 욱일기 응원을 즉각 제지했다”고 했다. 이어 욱일기 관련 영상을 첨부하면서 “WBC 주최 측도 욱일기 응원을 금지하고 다시는 이런 행위가 벌어지지 않도록 강력한 조처를 해달라”고 강조했다.앞서 2023년 도쿄돔에서 열린 WBC 한일전에서도 욱일기 응원이 등장해 논란이 됐다. 하지만 미국 메이저리그 사무국과 선수노조가 주도하는 WBC에는 이를 제재하는 특별한 조항이 없다.정치적 의도가 담긴 문구나 행위를 엄격히 금지하는 국제축구연맹(FIFA)의 월드컵과는 다르다. 프로선수가 참가하는 대회이기에 국제올림픽위원회(IOC) 규정 영향도 받지 않는다. 당시 일부 일본 매체는 “WBC에서 욱일기 응원은 문제가 없다”고 보도하기도 했다.