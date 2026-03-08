서귀포 모슬포항 해상서 50대 여성 추정 변사체 발견… 해경 “신원 확인 중”

방금 들어온 뉴스

서귀포 모슬포항 해상서 50대 여성 추정 변사체 발견… 해경 “신원 확인 중”

강동삼 기자
강동삼 기자
입력 2026-03-08 13:39
수정 2026-03-08 13:58
이미지 확대
제주 서귀포 모슬포항 인근 해상에서 50대 여성으로 추정되는 변사체가 발견됐다. 사진은 모슬포항 일대 전경. 제주 강동삼 기자
제주 서귀포 모슬포항 인근 해상에서 50대 여성으로 추정되는 변사체가 발견됐다. 사진은 모슬포항 일대 전경. 제주 강동삼 기자


제주 서귀포 모슬포항과 운진항 인근 해상에서 50대 여성으로 추정되는 변사체가 발견돼 해경이 수사에 나섰다.

8일 서귀포해양경찰서에 따르면 이날 오전 10시29분쯤 서귀포시 대정읍 모슬포항과 운진항 사이 해상에 “사람으로 보이는 물체가 떠 있다”는 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 해경은 변사체를 수습해 신원을 확인하고 있다. 현재 시신은 서귀포 시내 병원으로 이송된 상태다.

해경 관계자는 “변사체는 50대 여성으로 추정되지만 지문 감식과 유전자(DNA) 검사 등을 통해 신원을 특정하고, 범죄 혐의점 등 정확한 사망 경위를 조사할 계획”이라고 말했다.

제주 강동삼 기자
위로