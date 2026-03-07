“식탁 절대 물티슈로 닦지 마세요”…전문가가 경고한 이유

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

식탁을 물티슈로 닦는 습관이 반복될 경우 화학 성분이 식기류를 통해 체내로 유입될 수 있다는 전문가 지적이 나왔다. 당장 눈에 띄는 이상 증상이 없더라도 장기간 반복되면 건강에 영향을 줄 가능성이 있다는 설명이다.최은정 이화여대 과학교육학 박사는 최근 유튜브 채널 ‘교육하는 의사 이동환TV’에 출연해 식탁을 물티슈로 닦을 때 화학 성분이 식기에 묻어 식사 과정에서 체내로 유입될 수 있다고 설명했다.최 박사는 “행주를 빨고 말리는 과정이 번거롭다 보니 물티슈를 사용하는 가정이 많다”면서도 “물티슈에 포함된 화학 물질이 식탁 표면에 남아 숟가락이나 젓가락 등을 통해 미량이라도 식사 중 섭취될 수 있다”고 밝혔다.물티슈는 단순히 물에 젖은 종이가 아니라는 점도 문제로 지적됐다. 일반 휴지는 나무에서 추출한 천연 펄프로 만들어지지만 물티슈는 폴리에스테르 등 합성 섬유로 제작되는 경우가 많다. 또 젖은 상태로 장기간 보관되는 제품 특성상 세균이나 곰팡이 증식을 막기 위해 보존제가 들어가는데 대표적으로 소듐벤조에이트 등 방부제가 사용될 수 있다.일부 제품에는 세정력을 높이기 위한 계면활성제와 알코올, 향을 위한 인공 향료 등이 포함되기도 한다. 이러한 성분이 식탁 표면에 남으면 식기를 통해 체내로 들어갈 가능성이 있다는 분석이다.최 박사는 “개별 성분은 대부분 기준치 이하로 관리되기 때문에 일반적으로는 안전한 수준”이라면서도 “여러 화학 물질에 동시에 노출될 경우 일부 성분이 내분비계 장애 물질처럼 작용할 가능성도 있어 사용 방법과 횟수에 주의할 필요가 있다”고 강조했다.식탁 청소 방법으로는 키친타월에 물을 묻혀 닦는 방식이 대안으로 제시됐다. 키친타월은 흡수력이 좋은 종이 재질로 식재료의 물기를 제거하거나 간단한 행주 대용으로 활용하기 적합하다는 설명이다.최 박사는 “키친타월은 마른 상태로 보관되기 때문에 보존제가 필요하지 않고 대부분 천연 펄프로 만들어진다”며 “국내 시판 키친타월의 경우 형광증백제를 사용하지 않는 제품도 많아 비교적 안전한 편”이라고 전했다.전문가들은 식탁처럼 음식이 직접 닿는 공간일수록 물이나 행주, 물에 적신 키친타월 등 기본적인 방법으로 닦는 것이 더 안전하다고 조언한다.