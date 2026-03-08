李대통령, 10일 기업인들과 간담회… “상생협력 실천 기업 격려”

민간에서 삼성전자·SK·현대차 등 참석
이재명 대통령이 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 격려사를 하고 있다. 2026.3.6 연합뉴스
이재명 대통령은 오는 10일 대기업과 중소기업 간 상생 협력을 실천하는 기업인들과의 간담회를 주재한다.
강유정 청와대 대변인은 8일 “이 대통령이 ‘상생을 실천하는 기업인과의 대화’를 주제로 간담회를 주재한다”며 이같이 밝혔다. 간담회는 대·중소기업 상생협력 우수 실천 기업을 격려하고 모범 사례를 확산하기 위해 마련됐다고 청와대는 설명했다. 이날은 하청·간접고용 노동자의 교섭권 강화와 원청 기업의 사용자 책임 범위 확대를 골자로 한 이른바 ‘노란봉투법’이 6개월의 유예 기간을 거쳐 시행되는 날이다.
이번 간담회에는 36명이 참석한다. 정부에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 안규백 국방부 장관이 함께한다. 청와대에선 강훈식 청와대 비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석 등이 참석한다. 민간에서는 삼성전자, SK수펙스추구협의회, 현대자동차, 한화오션, 네이버 등 상생을 실천하는 대기업과 협력 중소기업, 관련 전문가 등이 자리할 예정이다.
강 대변인은 “기업인들은 현장의 생생한 협력 사례를 소개하고, 상생 생태계 발전을 위한 다양한 아이디어를 제시할 예정”이라고 전했다.
