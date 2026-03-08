중앙분리대 ‘와르르’…“이재룡 술 때문에 별거” 유호정 과거 발언 ‘파묘’

CCTV 영상 공개…중앙분리대 들이받으며 질주

‘술부심’ 부린 ‘짠한형 신동엽’ 영상 비공개

배우 이재룡이 지난 7일 오전 2시쯤 서울 강남구의 한 도로에서 차량을 몰던 도중 중앙분리대를 들이받은 채 그대로 달리고 있다. 자료 : SBS 닫기 이미지 확대 보기 배우 이재룡이 지난 7일 오전 2시쯤 서울 강남구의 한 도로에서 차량을 몰던 도중 중앙분리대를 들이받은 채 그대로 달리고 있다. 자료 : SBS

이미지 확대 배우 이재룡이 7일 서울 강남구의 한 도로에서 차량을 몰던 도중 중앙분리대를 들이받은 뒤 그대로 달아났다. 자료 : SBS 닫기 이미지 확대 보기 배우 이재룡이 7일 서울 강남구의 한 도로에서 차량을 몰던 도중 중앙분리대를 들이받은 뒤 그대로 달아났다. 자료 : SBS

이미지 확대 배우 이재룡. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 배우 이재룡. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

배우 이재룡(61)이 서울 강남구에서 음주운전 사고를 낸 뒤 도주했다 경찰에 검거된 가운데, 사고 당시 영상이 공개됐다.SBS ‘8뉴스’는 지난 7일 이재룡의 사고 당시 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다.해당 영상에서 이재룡이 운전하던 차량은 1차선 도로를 달리다 오른편에 있던 중앙분리대를 들이받았다. 차량은 중앙분리대와 충돌한 채 속도를 늦추거나 핸들을 틀지 않고 그대로 질주했다.이 사고로 중앙분리대 수십 미터 구간이 파손됐다. 사고 이튿날 찾은 현장에는 중앙분리대가 파손돼 날카로운 절단면이 그대로 드러났다.서울 강남경찰서는 이재룡을 도로교통법 위반(사고 후 미조치 등) 혐의로 조사 중이다.이재룡은 7일 오전 2시쯤 서울 강남구 삼성중앙역 인근에서 차량을 모다 중앙분리대를 들이받고 그대로 달아난 것으로 조사됐다.이재룡은 사고 직후 자신의 집에 차량을 주차한 후 지인의 집에 갔다가 경찰에 검거됐다. 음주 측정 결과 이재룡의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준(0.03% 이상 0.08% 미만)이었던 것으로 알려졌다.이재룡은 경찰에 “운전 당시 음주 상태가 아니었다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 이씨의 음주운전 여부를 조사하는 한편 블랙박스 영상 등을 토대로 구체적인 경위를 조사할 방침이다.이재룡은 2003년에도 음주운전을 하다 적발된 바 있다. 이에 이재룡이 최근 유튜브 채널의 ‘술방(술을 마시며 진행하는 방송)’에 출연해 ‘술부심(술+자부심)’을 부린 사실이 뒤늦게 네티즌들의 도마 위에 올랐다.이재룡은 지난달 23일 유튜브 ‘짠한형 신동엽’에 배우 안재욱, 윤다훈, 성지루와 함께 출연했다. ‘공평하게 원샷→만취(feat. 윷놀이 대참사)’라는 제목의 영상에서 이재룡의 주량과 ‘술부심(술+자부심)’이 화두에 올랐다.이재룡은 맥주와 테킬라 등 술을 직접 가져와 소개했다. 안재욱은 “(내가 이재룡을) 이겨본 적도 없다”며 이재룡의 주량에 혀를 내둘렀다.안재욱은 이재룡에게 “이제는 술에서 좀 빠져(나와)야 될 때 아니냐”고 하자 이재룡은 “그래도 아직까지는 뭐”라고 말했다. 사고 직후 해당 영상은 비공개 처리됐다.아내인 배우 유호정이 이재룡의 술 문제를 지적한 과거 발언도 뒤늦게 이목을 끌고 있다.유호정은 2015년 SBS ‘힐링캠프-기쁘지 아니한가’에 출연해 “연애 시절 술 때문에 (남편과) 많이 싸웠다. 일찍 들어간다고 하고 나 몰래 새벽까지 술을 마신 적도 있더라”라고 털어놓았다.유호정은 “남편이 ‘일주일에 술을 몇 번만 마시겠다’는 각서를 쓰고 지장까지 찍었는데도 똑같은 실수를 계속 반복한다”면서 술로 인한 갈등으로 3주 동안 별거하기도 했다고 덧붙였다.