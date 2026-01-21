[속보] 한덕수 1심 재판부 “12·3 내란은 ‘친위쿠데타’”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 한덕수 1심 재판부 “12·3 내란은 ‘친위쿠데타’”

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-01-21 14:06
수정 2026-01-21 15:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
‘내란 우두머리 방조 혐의’ 한덕수 전 총리, 오늘 1심 선고
‘내란 우두머리 방조 혐의’ 한덕수 전 총리, 오늘 1심 선고 내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 21일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에 출석하기 위해 법정으로 향하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스


[속보] 한덕수 1심 “내란 중요임무 종사 혐의 유죄”

[속보] 재판부 “한덕수, 국무회의 외형 갖추게 해 내란 중요임무 종사”

[속보] 재판부 “한덕수, 尹 비상계엄 선포 때 말리지 않아”

[속보] 재판부 “한덕수 내란우두머리 ‘방조’ 범죄 성립 안돼”

[속보] 재판부 “12·3 비상계엄 선포·포고령 발령은 내란에 해당”

[속보] 재판부 “尹 계엄 선포, 국헌 문란 목적 인정”

[속보] 재판부 “한덕수, 국무총리 의무 다했다면 내란 방지할 수 있었을 것”

[속보] 재판부 “한덕수, 이상민 단전·단수 이행 독려한 것으로 보여”

[속보] 재판부 “한덕수, 국헌 문란 목적 인식 있었다”

[속보] 재판부 “한덕수, 尹과 공모해 계엄 선포문 허위 작성”

[속보] 재판부 “한덕수 대통령기록물법 위반·공용서류 손상도 인정”

[속보] 재판부 “尹 12·3 내란은 ‘친위쿠데타’”
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
재판부는 한덕수의 내란 중요임무 종사 혐의를 어떻게 판단했나?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로