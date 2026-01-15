문충운 환동해연구원장, 포항시장 선거 출마…“포항 리셋할 것”

이미지 확대 문충운 환동해연구원장. 김형엽 기자 닫기 이미지 확대 보기 문충운 환동해연구원장. 김형엽 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

문충운 환동해연구원장이 6월 지방선거에서 포항시장 후보로 출마하겠다고 선언했다.15일 문 원장은 “포항이라는 도시는 활력을 잃어가고, 청년들은 떠나고 있다”며 “낡고 오래된 과거의 방식을 버리고 새로운 미래를 열어가겠다”고 포부를 밝혔다.그는 글로벌 벤처타운인 ‘포항 혁신 마루’를 조성과 포항 남구청 이전 등을 공약으로 내세웠다. 또한 디지털 대전환, 신산업 생태계 조성, 북극항로 개척에 따른 국제 물류·비즈니스 거점도시 실현 등을 공약했다.끝으로 문 원장은 “포항의 구조를 바꾸고, 다음 세대를 위해 새로운 미래를 열겠다”며 “포항을 리셋하고 다시 하나로 묶겠다”고 덧붙였다.