김경 “1억 줄 때 강선우 있었다”… 경찰, 김병기 부부 출국금지

자수서에 “보좌관 없을 때 직접 전달”

강 “나중에 알아” 주장과 정면 배치﻿

경찰, 오늘 오전 김 시의원 재소환



김 전 원내대표 자택 등 압수수색

‘의혹 제기’ 前보좌관 “대부분 사실”

이미지 확대 경찰이 14일 공천헌금 수수 의혹 등을 받는 김병기 전 더불어민주당 원내대표의 국회 의원회관 사무실을 압수수색한 뒤 자료를 옮기고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경찰이 14일 공천헌금 수수 의혹 등을 받는 김병기 전 더불어민주당 원내대표의 국회 의원회관 사무실을 압수수색한 뒤 자료를 옮기고 있다.

연합뉴스

2026-01-15 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

공천헌금 1억원 의혹의 피의자 김경 서울시의원이 경찰에 제출한 자수서에 “돈을 건네는 자리에 강선우 의원이 있었다”는 내용이 포함된 것으로 알려졌다. 경찰은 14일 김병기 전 더불어민주당 원내대표에 대해서도 강제수사에 돌입하며 공천헌금 의혹 수사에 속도를 내고 있다.경찰 등에 따르면 김 시의원이 최근 변호인을 통해 제출한 자수서에는 ‘2022년 지방선거를 앞두고 김 시의원이 당시 민주당 소속이던 강 의원 측에 1억원을 건넬 때 강 의원도 함께 있었다’는 내용이 포함된 것으로 파악됐다.앞서 강 의원은 1억원의 금품 수수 사실을 나중에 알게 됐고, 보좌관에게 바로 반환을 지시했다고 해명했으나 이와 배치되는 내용이 김 시의원 측에서 나온 것이다. 여기에 돈을 보관한 것으로 지목된 강 의원의 남모 전 보좌관 역시 자신이 돈을 받은 적이 없다고 부인하고 있는 것으로 알려졌는데, 김 시의원은 자수서에서 1억원을 건넬 당시 남 보좌관이 없을 때 직접 전달했다는 취지로 적은 것으로 전해진다. 경찰은 15일 오전 김 시의원을 재소환해 돈을 건네받은 정황 등을 조사할 방침이다.경찰은 공천헌금 수수 의혹 등 총 23건의 고발이 접수된 김 전 원내대표에 대해서도 자택 등 6곳을 압수수색했다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 서울 동작구에 있는 김 전 원내대표의 자택과 지역구 사무실, 국회 의원회관 사무실을 비롯해 김 전 원내대표의 배우자 이모씨와 동작구의회 부의장인 이지희 구의원의 자택, 동작구의회 등에서 PC 등 전산 자료와 장부와 일지 등을 확보한 것으로 전해졌다.경찰은 또 김 전 원내대표 부부 등 피의자 5명에 대해 출국금지 조치했다.김 전 원내대표는 2020년 총선을 앞두고 전직 동작구의원 2명으로부터 각각 1000만원과 2000만원을 건네받았다가 이후 돌려준 의혹을 받고 있다. 이 과정에서 당시 구의원이었던 이 부의장이 금품 반환에 관여했다는 의혹이 제기됐다.경찰은 확보한 압수물을 분석한 뒤 김 전 원내대표를 소환해 본격 조사할 방침이다. 앞서 경찰은 탄원서에서 금전 제공을 주장한 전직 구의원 2명을 피의자 신분으로 조사했는데, 전모씨는 조사 과정에서 탄원서 내용이 사실이라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 김 전 원내대표의 각종 비위 의혹을 최초로 제기한 전직 보좌관들도 이날 참고인 신분으로 불러 조사했다. 전직 보좌관 김모씨는 조사실에 들어가며 “(김병기) 의원님이 ‘의혹이 사실이 될 수 없다’고 했는데 지금 받고 있는 혐의 대부분이 사실”이라며 “충분히 입증될 수 있도록 잘 설명하겠다”고 밝혔다.