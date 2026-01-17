‘1억 공천 헌금’ 진실 공방…경찰, 강선우 전 보좌관 11일 만에 재소환

이미지 확대 강선우(왼쪽) 무소속 의원과 김경 서울시의원. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 강선우(왼쪽) 무소속 의원과 김경 서울시의원. 뉴스1

‘1억원 공천 헌금’ 의혹의 핵심 인물인 강선우 무소속 의원의 전직 보좌관 남모씨가 11일 만에 경찰에 다시 출석했다.서울경찰청 공공범죄수사대는 17일 오전 남씨를 피의자 신분으로 소환했다. 지난 6일 조사 후 이뤄진 두 번째 조사다.이날 오전 9시 49분쯤 출석한 남씨는 외투에 달린 모자를 눌러쓰고 고개를 숙여 얼굴을 가린 채 조사실로 들어갔다. 그는 ‘강 의원 지시로 물건을 옮겼나’, ‘옮긴 게 뭔지 몰랐다는 입장은 그대로인가’ 등 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았다.경찰이 남씨를 다시 부른 건 1억원의 공여자로 지목된 김경 서울시의원과 진술이 엇갈려 ‘진실 공방’ 양상이 벌어졌기 때문으로 보인다.경찰은 지난 15일 김 시의원을 조사해 공천 헌금의 제안자가 남씨라는 진술을 받았다. 2022년 지방선거 전 출마지를 고민하던 와중에 남씨가 강 의원 상황을 설명하며 돈을 요구했다는 것이다.하지만 남씨는 앞선 조사에서 강 의원과 함께 김 시의원을 만난 사실은 인정했으나 잠시 자리를 비워 돈이 오간 건 몰랐다고 진술한 것으로 전해졌다. 이후 강 의원이 ‘물건을 차에 옮기라’고 지시해 돈인지 모르고 트렁크에 넣었다는 것이다.경찰은 남씨를 상대로 사실관계를 재확인하는 데 집중할 것으로 보인다. 남씨가 진술을 바꾸거나 당시 상황에 관한 진술을 추가로 내놓을지 주목된다.남씨와 김 시의원은 모두 공천 헌금이 시내 한 카페에서 이뤄졌으며 강 의원이 직접 돈을 받았다는 입장이나, 강 의원의 해명은 이와 배치된다. 그간 강 의원은 소셜미디어(SNS) 등을 통해 ‘어떠한 돈도 받은 적이 없다’고 밝혀왔다.경찰은 이날 확보한 남씨 진술을 토대로 강 의원 해명의 구체성과 신빙성도 따져볼 계획이다. 또한 오는 20일 강 의원을 소환 조사할 방침이다. 강 의원, 김 시의원, 남씨의 3자 대질 조사 가능성도 배제하지 않고 있다.