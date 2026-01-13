세종시민 “사회적 약자 범죄 가해자 단호한 처벌”

세종경찰청, 2615명 대상 치안 정책 설문조사

시민들은 사회적 약자에 대한 범죄에 ‘단호한’ 처벌을 요구하는 것으로 나타났다.13일 세종경찰청에 따르면 지난달 17~31일까지 시민 2615명을 대상으로 ‘2026년 치안 정책 설문조사’ 결과 사회적 약자 대상 범죄 중 불법 촬영·유포 등 디지털 성범죄와 스토킹 범죄에 대해 불안을 느낀다는 응답이 많았다. 가해자에 대해서는 엄한 처벌과 함께 피해자 보호를 위한 보호시설 확대, 경제적·심리적 지원이 필요하다는 의견을 제시했다.시민 10명 중 8.5명은 지역 치안이 안전하다고 평가했다. 유형별로는 마약·도박 등 중독성 범죄(82％), 강도·살인 등 강력범죄(81％), 절도·폭력(79％), 관계성 범죄(73％), 청소년 범죄(72％), 사기(69％) 순으로 안전을 체감한다고 응답했다.범죄 예방과 관련해서는 ‘CCTV·비상벨 설치 등 범죄예방 환경 개선’을 가장 효과적인 정책으로 꼽았고, 원룸·빌라 등 주거지역과 유흥가 밀집 지역 대상 순찰 필요성을 주문했다.세종청은 교통 환경 개선과 사고 예방, 관계성 범죄에 엄정 대응을 위해 맞춤형 사고, 범죄예방 시스템 구축과 함께 관계 기관과 협력을 강화할 계획이다.세종경찰청 관계자는 “시민이 일상에서 안전을 체감할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.