돌연 미국 갔다온 김경, 경찰 출석… ‘강선우 1억’ 의혹 조사

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
2022년 지방선거를 앞두고 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 인천국제공항 1터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.1.11 연합뉴스
더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억원의 뇌물을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 11일 피의자 신분으로 경찰에 출석했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오후 11시 10분 김 시의원을 마포청사로 불러 조사 중이다. 김 시의원이 인천공항 입국장을 통해 귀국한 지 약 4시간 만이다. 공천헌금 의혹 녹취가 공개된 지난달 29일 이후 13일 만의 본격적인 조사다.
김 시의원은 이날 귀국 직후 경찰의 강서·영등포 자택 두 곳 등 압수수색을 참관한 뒤 출석했다. 공항 입국장에서 보인 야구 모자와 검정 롱패딩 차림 그대로였다.
김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 강선우 의원실의 남모 당시 사무국장을 통해 1억원을 건넨 혐의를 받는다. 이후 김 시의원은 강 의원이 참석한 공천관리위원회 회의에서 단수 공천이 확정됐다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
2022년 지방선거를 앞두고 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 인천국제공항 1터미널을 통해 입국하며 취재진의 질문을 받고 있다. 2026.1.11 연합뉴스
경찰은 김 시의원을 상대로 당시 금품을 전달한 이유가 무엇인지, 강 의원의 주장대로 금품을 돌려받은 게 맞는지 등을 캐물을 것으로 전해졌다.
김 시의원은 앞서 경찰 수사가 시작되자 미국에 있는 자녀를 만나겠다는 이유로 돌연 출국했으나, 자녀를 만나지는 못한 것으로 전해졌다. 그러면서 지난 6일(현지시간) 라스베이거스에서 열린 정보기술(IT)·가전 전시회 CES에서 목격돼 공분을 샀다.
김 시의원은 미국 체류 중 자신의 혐의를 인정하는 자술서를 경찰에 제출했으나, 경찰은 이와 상관 없이 사실관계를 규명하겠다는 입장이다.
심미경 서울시의원, 2년 연속 지방의원 약속대상 최우수상 수상
서울특별시의회 심미경 의원(동대문구 제2선거구, 국민의힘)이 한국매니페스토실천본부가 주최하는 제17회 2025 지방의원 매니페스토 약속대상 좋은 조례 분야에서 최우수상을 수상했다고 밝혔다. 심 의원은 이번 수상으로 지난해에 이어 2년 연속으로 최우수상을 수상하게 됐다. 한국매니페스토실천본부는 매년 전국 지방의원을 대상으로 공약 이행 사항과 입법 성과를 엄격히 심사해 시상한다. 심 의원이 수상한 ‘좋은 조례’ 분야는 조례의 적합성, 실효성, 그리고 시민 삶에 미치는 긍정적 영향력을 종합적으로 평가한다. 심 의원은 지난 한 해, 대도시의 특수성을 반영하여 지역적 특성에 맞는 교육환경 보호를 위해 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하도록 하는 서울특별시교육청 교육환경 보호에 관한 조례 일부개정조례안, 교육청이 국제바칼로레아(이하 IB) 프로그램을 효과적으로 도입·운영하기 위한 서울특별시교육청 국제 바칼로레아(IB) 활성화에 관한 조례안 등 다양한 조례안을 마련해 왔다. 이러한 서울시민의 복지 증진과 교육 환경 개선을 위해 현장의 목소리를 세밀하게 반영한 조례를 발의하며 실질적인 변화를 이끌어낸 점을 이번 수상에서 높게 평가한 것으로 보인다. 심 의원은 “지난해에
서울시의회 바로가기
앞서 경찰은 이날 김 시의원과 강 의원, 남 전 사무국장의 사무실과 자택 등을 압수수색했다. 강 의원과 남 전 사무국장에 대해서도 조만간 소환 조사가 예상된다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김경 시의원이 강선우 의원에게 건넨 뇌물 금액은?