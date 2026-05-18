[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 18일 마감 직후 네이버 금융 검색 상위에는 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 올랐다. 반도체 대형주가 강세를 보인 반면 한미반도체와 LG전자는 급락했고, 주성엔지니어링과 제주반도체는 급등하며 종목별 차별화가 뚜렷했다. 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위, 반도체 쏠림

주성엔지니어링 상한가, 한미반도체 급락

현대차·LG전자 약세, 중소형주 단기 매수세

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18일 국내 증시 마감 직후 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주에 관심이 집중됐다. 검색 1위는 삼성전자(005930)로, 검색 비율 19.07%를 기록했다. 삼성전자는 이날 28만1000원에 거래를 마치며 전일 대비 1만500원(3.88%) 올랐고, 장중 28만8500원까지 치솟았다. 거래량은 3350만 600주로 집계됐다.검색 2위는 SK하이닉스(000660)로 검색 비율 10.33%를 나타냈다. SK하이닉스는 184만원으로 1.15% 상승 마감했고, 장중 189만 7000원까지 올랐다. 삼성전자우(005935)도 3.18% 오른 18만 5100원에 마감해 반도체 대형주 전반의 투자 심리를 뒷받침했다. 반면 반도체 장비주 내에서는 변동성이 크게 엇갈렸다. 주성엔지니어링(036930)은 18만 2200원으로 상한가를 기록하며 검색 11위에 올랐지만, 한미반도체(042700)는 31만 7000원으로 14.09% 급락했다. 제주반도체(080220)는 9만 2600원으로 12.52% 뛰며 강세를 보였다.대형 수출주 가운데서는 희비가 갈렸다. 현대차(005380)는 66만 3000원으로 5.29% 하락했고, LG전자(066570)는 21만 7000원으로 9.77% 급락해 낙폭이 두드러졌다. 삼성전기(009150)는 103만 1000원으로 2.08% 상승했고, 두산에너빌리티(034020)는 11만 2100원으로 1.17% 올랐다. 삼성SDI(006400)는 61만 3000원으로 약보합권인 0.16% 하락 마감했다.중소형주와 테마주에서는 단기 매매 수요가 활발했다. 미래에셋벤처투자(100790)는 22.77% 급등한 6만 7400원을 기록했고, 대우건설(047040)은 2.81% 오른 2만 9300원에 마감했다. 대한광통신(010170)은 거래량 2426만 207주를 동반하며 0.43% 상승했다. 소룩스(290690)는 거래량 5745만 1099주를 기록하며 2.87% 올랐고, 두산로보틱스(454910)는 7.46% 하락한 11만 7900원에 거래를 마쳤다.이날 검색 상위 종목 흐름은 반도체 관련주로 투자자 시선이 쏠린 가운데 종목별 실적 기대와 밸류에이션 부담이 교차하면서 주가 차별화가 심화한 모습으로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]