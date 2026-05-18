[마감시황] 코스닥 1,111.09 마감…외국인 순매수에도 이틀째 하락

세줄 요약 코스닥이 18일 외국인 2372억 원 순매수에도 1.66% 내린 1111.09로 마감했다. 개인과 기관은 순매도했고, 상승 432개·하락 1209개로 약세가 우세했다. 대형주는 부진했지만 반도체 장비와 투자 관련 종목, 우주항공 테마에는 매수세가 몰렸다. 외국인 순매수에도 코스닥 1.66% 하락 마감

대형주 약세 속 반도체·투자주 강세 확산

상승 432개·하락 1209개로 종목장세 심화

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18일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 18.73포인트(1.66%) 내린 1111.09에 장을 마감했다. 지수는 1122.57에 출발한 뒤 장중 내내 약세를 이어갔고, 한때 1071.66까지 밀렸다. 거래량은 9억 4910만 8000주, 거래대금은 14조 3988억 4300만 원으로 집계됐다.수급별로는 외국인이 2372억 원어치를 순매수했지만 개인이 76억 원, 기관이 2552억 원어치를 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 37억 원, 비차익거래 3180억 원 순매수로 전체 3218억 원 매수 우위를 나타냈다.시장 전반은 약세였다. 이날 코스닥 시장에서는 상승 종목이 432개, 보합 50개에 그친 반면 하락 종목은 1209개에 달했다. 하한가 종목은 2개였고 상한가 종목은 7개가 나왔다. 지수는 밀렸지만 개별 종목으로는 매수세가 집중되는 흐름이 나타났다.시가총액 상위 종목들도 대체로 부진했다. 알테오젠(196170)은 3.12% 내린 35만 7500원, 에코프로(086520)는 1.86% 하락한 12만 6800원, 레인보우로보틱스(277810)는 7.90% 급락한 74만 6000원에 마감했다. 코오롱티슈진(950160)은 2.87%, 삼천당제약(000250)은 3.74%, HLB(028300)는 3.08%, 에이비엘바이오(298380)는 5.95% 내렸다. 에코프로비엠(247540)은 0.05% 하락에 그쳤고 리노공업(058470)은 보합으로 장을 마쳤다.반면 종목별 강세는 두드러졌다. 에스에이엠티가 30.00% 오른 1만 8590원으로 상승률 1위를 기록했고 비투엔은 29.99% 오른 1140원, 주성엔지니어링(036930)은 29.96% 오른 18만 2200원으로 상한가를 기록했다. 메이슨캐피탈과 베셀도 각각 29.94% 상승했다. 반도체 장비와 투자 관련 종목, 우주항공 관련 종목으로 매기가 확산하며 종목 장세가 짙어졌다. 주성엔지니어링을 비롯해 티에스이, 레이저쎌 등 반도체 장비주가 강세를 보였고, 미래에셋벤처투자와 아주IB투자 등 투자 관련 종목에도 자금이 몰렸다.20% 넘게 오른 종목도 잇따랐다. 에이치브이엠은 27.99%, 레이저쎌은 23.40%, 티에스이는 22.87%, 센서뷰는 22.83%, 미래에셋벤처투자는 22.77%, 셀레믹스는 22.62%, 삼목에스폼은 21.84% 상승했다. 메이슨캐피탈, 아주IB투자, 센서뷰 등은 거래도 활발하게 이뤄지며 시장 관심을 끌었다.하락률 상위 종목에서는 폴레드가 30.00% 내린 9800원으로 하한가를 기록했고, 앤씨앤도 29.95% 내린 4490원으로 가격제한폭까지 떨어졌다. 사토시홀딩스는 27.92%, SAMG엔터는 26.35%, HLB바이오스텝은 24.76% 하락했다.최근 코스닥은 5거래일 기준으로 5월 14일 하루 반등했지만 12일과 13일, 15일, 18일 하락 마감하며 변동성이 확대된 모습이다. 이날 종가는 52주 최고치 1229.42를 밑돌았지만 52주 최저치 710.47과는 여전히 큰 격차를 유지했다. 시장 전체로는 약세가 우세했지만 일부 테마와 개별 종목에 매수세가 쏠리면서 종목별 차별화가 한층 뚜렷해진 하루였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]