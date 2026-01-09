태화강 다리 위에서 즐기는 ‘세계의 진미’… 울산 세계음식문화관 3월 개관

이탈리아, 튀르키예 등 6개국 음식점 입점… 정원박람회 연계 관광객 유치 극대화

울산 태화강 다리 위에 세계의 다양한 음식을 즐길 수 있는 명소가 들어선다.울산시는 지난해 연말 울산교에 ‘세계음식문화관’을 준공하고 이달 입점 사업자 모집을 거쳐 오는 3월부터 운영한다고 10일 밝혔다. 울산교는 도심을 흐르는 태화강의 빼어난 자연경관과 노을을 한눈에 볼 수 있는 인도교다.울산은 제조업 종사자를 중심으로 외국인 거주자가 빠르게 늘어나 인구 100명 중 3명이 외국인일 정도로 다문화 비중이 높다. 이에 시는 외국인 주민에게는 고향 음식을 통한 정서적 위안을 주고, 시민에게는 세계 미식 문화를 체험하는 기회를 제공하려고 세계음식문화관을 조성했다.시는 세계음식문화관을 사업비 20억원을 들여 가로 20ｍ, 세로 2.6ｍ 규모의 4개 동으로 조성했다. 이 중 3개 동은 이탈리아, 튀르키예, 우즈베키스탄 등 6개국의 음식점과 공동 식사 공간으로 꾸며진다. 나머지 1개 동은 사무실과 카페, 휴게공간이다.시는 안전성 확보를 위해 설계 단계부터 울산교 안전 점검과 구조검토 용역을 진행했으며, 강풍에 대비한 풍하중 구조설계를 반영했다. 세계음식문화관의 운영과 관리는 울산시설공단에서 맡는다.시는 이번 세계음식문화관을 시작으로 야간 경관조명, 지역 축제 등과 연계해 태화강 일대를 하나의 관광 벨트로 묶을 계획이다. 음식문화관은 오는 2028년 열릴 울산국제정원박람회 방문객들에게 울산만의 독특한 콘텐츠를 제공하는 마중물이 될 것으로 보인다.시 관계자는 “2028 울산국제정원박람회를 찾는 국내외 관광객에게 울산의 음식문화를 알리는 역할을 할 것”이라며 “야간 조명, 축제·행사, 체험 프로그램 등과의 연계도 추진해 태화강을 따라 관광·여가 벨트가 이어지도록 하겠다”고 밝혔다.