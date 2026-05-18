문경 ‘왕사남’·경주 ‘벚꽃’, 1분기 경북 관광 쌍끌이

세줄 요약 경북 1분기 관광객이 전년보다 5.3% 늘어난 4639만명으로 집계됐다. 문경은 영화 왕사남 촬영지 효과로 13.3% 증가했고, 경주는 벚꽃과 보문관광단지, 황리단길 인기로 관심이 높았다. 관광 소비도 7.9% 늘었다. 경북 1분기 관광객 4639만명으로 증가

문경 왕사남 효과로 방문객 13.3% 급증

경주 벚꽃·명소 인기로 SNS 언급 확대

이미지 확대 지난 4월 경북 경주시 불국사공원을 찾은 외국인 관광객들이 겹벚꽃을 배경으로 사진을 찍고 있다. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 4월 경북 경주시 불국사공원을 찾은 외국인 관광객들이 겹벚꽃을 배경으로 사진을 찍고 있다. 경주시 제공

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영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행과 ‘벚꽃 명소’ 인기로 관광객이 몰리면서 올해 1분기 경북 관광 시장에 훈풍이 불었다.경북문화관광공사는 올해 1분기 경북을 찾은 관광객 수가 전년 동기 대비 약 5.3%(231만명) 증가한 4639만명으로 집계됐다고 18일 밝혔다. 외국인 방문객은 전년 동기 대비 약 7.0% 증가한 101만명, 내국인은 약 5.0% 증가한 4538만명으로 각각 나타났다.문경시는 영화 왕사남 촬영지로 알려지면서 관광객 발길이 이어졌다. 전년 대비 방문객이 13.3%(32만명) 늘면서 273만명이 다녀가 증가세가 가장 컸다. 특히 문경새재 오픈 세트장을 중심으로 한복 체험 등 체험형 콘텐츠가 확산하면서 가족 단위와 젊은 층 관광객이 늘었다.SNS상 경북 지역 여행 언급량도 지난해 1분기 대비 약 10.0% 상승했다. 가장 많이 언급됐던 키워드는 ‘벚꽃’으로 경주 보문관광단지, 황리단길, 불국사, 대릉원 등이 주요 명소로 떠올랐다. 국립경주박물관 또한 ‘신라 금관 특별전’ 연장 개최로 내비게이션 검색 순위 상위권을 차지했다.관광 소비 규모는 전년 대비 7.9% 늘어난 1조 3781억원을 기록했다. 콘도와 제과음료업, 기타관광쇼핑, 의료관광, 육상운송 등 소비 비중 증가가 두드러졌다.김남일 경북문화관광공사 사장은 “봄철 기상 특수와 영상 콘텐츠를 활용한 지역 마케팅이 실질적인 관광객 유입으로 이어진 유의미한 시기였다”며 “앞으로도 특색 있는 계절별 체험 프로그램을 통해 방문객들이 지역의 매력을 체감할 수 있는 내실 있는 관광 환경을 만들어가겠다”고 했다.