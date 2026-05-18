[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약
- 검색 상위 종목 전반 약세 흐름
- 삼성전자·SK하이닉스 동반 하락
- 한미반도체 급락, 상승 종목 소수
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18일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 나타내고 있다. 투자자 관심이 가장 많이 몰린 종목은 삼성전자(005930)로 검색 비율 20.49%를 기록했지만 주가는 26만 6000원으로 전일 대비 4500원(1.66%) 내렸다. SK하이닉스(000660)도 검색 비율 14.57%로 뒤를 이었으나 176만 7000원으로 5만 2000원(2.86%) 하락했다.
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시가총액 상위 대형주들도 개장 초반 일제히 밀리는 모습이다. 현대차(005380)는 67만 원으로 4.29% 하락했고, LG전자(066570)는 23만 8000원으로 1.04% 내렸다. 삼성SDI(006400)는 59만 1000원으로 3.75%, POSCO홀딩스(005490)는 45만 3000원으로 3.10%, LG(003550)는 12만 1500원으로 3.57% 각각 하락했다.
반도체와 전력기기, 로봇 관련 종목의 낙폭도 두드러졌다. 한미반도체(042700)는 32만 원으로 13.28% 급락해 검색 상위 종목 가운데 가장 큰 하락률을 기록했다. LS ELECTRIC(010120)은 24만 2000원으로 6.56% 내렸고, 두산로보틱스(454910)는 12만 2600원으로 3.77%, 두산에너빌리티(034020)는 10만 7800원으로 2.71% 하락했다. 삼성전기(009150)도 98만 원으로 2.97% 밀렸다.
조선·방산과 바이오, 플랫폼 투자 관련 종목들도 대체로 부진했다. 삼성중공업(010140)은 2만 8250원으로 3.58%, 한화오션(042660)은 11만 5400원으로 2.29% 하락했다. 알테오젠(196170)은 36만 3000원으로 1.63%, SK스퀘어(402340)는 106만 2000원으로 3.28%, 에코프로(086520)는 12만 5800원으로 2.63% 각각 내렸다. LG씨엔에스(064400) 역시 8만 4800원으로 2.08% 약세다.
검색 상위 20종목 가운데 상승 종목은 미래에셋증권(006800)과 스피어(347700) 두 종목뿐이었다. 미래에셋증권은 7만 700원으로 1.14% 올랐고, 스피어는 4만 3500원으로 3.57% 상승했다. 개장 직후 검색이 집중된 종목군 전반에서 차익실현성 매물이 출회되며 투자 심리가 다소 위축된 모습이다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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