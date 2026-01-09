지귀연 “징징대지 마” 일침…특검, 밤늦게 尹 구형할듯

지귀연 "징징대지 마" 일침…특검, 밤늦게 尹 구형할듯

이민영 기자
이민영, 하종민 기자
입력 2026-01-09 15:10
수정 2026-01-09 15:10
이미지 확대
윤석열 전 대통령 2차 공판
윤석열 전 대통령 2차 공판 대법원이 국가적 중요 사건 전담재판부 설치를 위한 예규 제정 방침을 발표했지만, 더불어민주당은 내란전담재판부 설치 특별법 처리를 강행하기로 했다. 오는 23일 본회의에 붙이고 이미 예고된 국민의힘의 필리버스터를 종결시킨 뒤 24일 처리할 방침이다. 사진은 현재 1심 진행 중인 윤석열 전 대통령의 내란사건 재판을 심리하는 지귀연(가운데) 부장판사가 지난 4월 열린 2차 공판에 입정하는 모습. 서울신문DB


윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 결심 공판에서 김용현 전 국방부 장관 측 변호인이 조은석 특별검사팀과 신경전을 벌이자 재판장 지귀연 부장판사가 “징징대지 말라”고 일침을 가했다. 내란 특검팀이 구형 의견을 밝히는 데 2~3시간이 걸린다고 예고했고, 윤 전 대통령 측도 최후 변론에 6~8시간 걸린다고 한 만큼 재판은 밤늦게 끝날 것으로 예상된다.

서울중앙지법 형사합의25부(부장 지귀연)는 9일 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의, 김 전 장관을 비롯한 군·경 수뇌부 7명의 내란 중요임무 종사 혐의 등 사건의 결심 공판을 열었다.

오전 재판에서는 내란 특검팀과 김 전 장관 측의 서류증거 조사가 이어졌다. 이 과정에서 김 전 장관 측과 특검팀 간 증거 조사 절차를 둘러싼 실랑이가 벌어졌다.

김 전 장관 측이 “자료 복사본이 부족해서 재판부 먼저 드리겠다”고 하자, 특검 측이 “자료를 봐야 해서 (자료가) 준비된 피고인부터 먼저 진행하면 좋을 것 같다”며 발언 순서 변경을 요청했다. 그러자 김 전 장관 측이 “구두변론으로 진행하겠다”고 반박하고 특검팀이 “무슨 준비를 한 거냐”며 맞받는 등 신경전이 이어졌다.

그러자 지 부장판사는 “재판도 끝나가는 마당에 왜 이러시나”며 “프로와 아마추어의 차이는 징징대지 않는다는 것”이라고 말했고, 김 전 장관 측은 “우리가 징징댄 것이냐”고 언성을 높였다. 다시 지 부장판사는 “준비가 안 되면 양해를 구하고 (특검이) 양해를 못 해준다면 준비된 피고인부터 해야 한다”고 지적했다. 그 사이 복사본이 준비돼 상황은 정리됐다.
이민영·하종민 기자
